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Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y el oficialismo

El objetivo del encuentro que se producirá este jueves a las 11 será “dar un primer paso de acercamiento” e intentar “construir un marco de confianza” con la Casa Rosada.

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Mauricio Macri.
Mauricio Macri. Foto: NA
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El presidente del PRO, Mauricio Macri, reveló ante la mesa ejecutiva de su partido que mantuvo un nuevo contacto directo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que decidió habilitar una mesa de negociación formal con la Casa Rosada para intentar recomponer la relación política con el Gobierno nacional.

El referente amarillo intenta reconstruir el vínculo con La Libertad Avanza bajo nuevos parámetros y, a partir de este acercamiento, encomendó al jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del espacio, Fernando de Andreis, que participen de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli que se producirá este jueves en Casa Rosada a las 11.

Karina Milei en el Congreso.
Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y el oficialismo Foto: NA

Ejes del encuentro

La idea principal de este cónclave es fortalecer la coordinación y consolidar el trabajo conjunto y, paralelamente, blindar y consolidar el proceso de cambio que lleva adelante la gestión de Javier Milei. También, se buscará reconocer al PRO como un espacio que siempre acompañó las iniciativas libertarias más allá de cuestionamientos que emanaron del propio Macri.

La novedad fue comunicada por el propio Macri a través del chat interno de la mesa ejecutiva del PRO, donde detalló los alcances de la charla mantenida con la funcionaria y principal armadora de La Libertad Avanza.

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Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

A pesar de haber dispuesto la apertura del diálogo, Macri transmitió internamente que mantiene sus reservas respecto del vínculo político con la gestión.

Desde el entorno de la conducción del PRO aclararon que la negociación iniciada no contempla en esta etapa el armado de una alianza electoral de cara a 2027 ni la integración formal del partido al esquema de gobierno, sino restablecer canales de diálogo político, destrabar la cooperación en el ámbito legislativo y ordenar la convivencia en distritos clave como la provincia de Buenos Aires.

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