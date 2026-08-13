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“Fuimos tratados como criminales”: habló la niñera argentina detenida por el ICE en Estados Unidos

Iliana Lick estaba en el aeropuerto de Filadelfia rumbo a Kansas para asistir al partido de la Selección argentina frente a Suiza por el Mundial de fútbol, pero terminó detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. Ahora recuperó su libertad y contó lo que vivió.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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La joven tenía previsto viajar a Kansas para asistir al partido de la Selección argentina frente a Suiza por el Mundial de fútbol pero terminó detenida por el ICE.
La joven tenía previsto viajar a Kansas para asistir al partido de la Selección argentina frente a Suiza por el Mundial de fútbol pero terminó detenida por el ICE. Foto: Instagram/iliana.lick
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Iliana Lick, la niñera argentina que permaneció casi un mes detenida en Estados Unidos, relató cómo fueron sus días bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y cuestionó el trato recibido tanto por ella como por sus compañeros de detención.

“Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando y que estén ahí para mí, tanto en Estados Unidos como en Argentina”, expresó la joven de 30 años, oriunda de Buenos Aires, en diálogo con NBC Philadelphia.

Tras recuperar su libertad, Lick reconoció que todavía intenta asimilar lo ocurrido. “Todavía estoy en shock. Estoy procesando todo esto y estoy cansada”, señaló. La joven también contó que mantiene presentes a las personas con las que compartió su detención. “Extraño a mi grupo de amigos. Éramos nueve y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente estaba llorando en el avión pensando en ellos”, relató.

Iliana Noeli Lick, la niñera argentina que fue arrestada en Filadelfia, y su pareja Steven Melchiorre. Foto: Instagram/steven.melchi

En ese sentido, defendió a sus compañeros y cuestionó el accionar de las autoridades migratorias. “Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, hijos. Son trabajadores y no merecen esto”, afirmó.

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“Todos cometemos errores en nuestra vida, pero no somos criminales. Fuimos tratados como criminales y eso no está bien”, agregó.

Por qué había sido detenida Iliana Lick

El episodio que desencadenó el calvario de Lick sucedió el pasado 11 de julio, cuando se encontraba en el aeropuerto de Filadelfia para despedirse de su pareja, Steven Melchiorre. La joven tenía previsto viajar a Kansas para asistir al partido de la Selección argentina frente a Suiza por el Mundial de fútbol.

Antes de abordar el avión, fue detenida por la Policía. Según explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida se tomó porque Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero su visa había vencido.

La argentina sostuvo que había entrado al país de manera legal y que se encontraba realizando un trámite para regularizar su situación migratoria. Sin embargo, las autoridades señalaron que ese proceso no impedía que fuera detenida.

La campaña de recaudación de fondos que realizaron para financiar la defensa legal de Iliana Noeli Lick. Foto: redes sociales.

Cómo logró recuperar la libertad la niñera argentina

La liberación de Lick se produjo después de que su pareja lograra reunir los 18.000 dólares necesarios mediante una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe.

“Una noticia importante sobre Iliana”, anunció Steven Melchiorre en un comunicado, donde confirmó que la joven finalmente había quedado en libertad tras casi un mes bajo custodia del ICE.

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”, expresó.

FiladelfiaDetenciónEstados Unidos
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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