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Indec da a conocer el dato de inflación de julio: qué espera el Gobierno y qué adelantan las consultoras

Después del IPC de junio, que perforó el piso del 2% y se ubicó en un 1,9% mensual, la expectativa se centra en si durante julio se mantuvo la desaceleración. La proyección de Luis Caputo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados. Foto: NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026. El dato de la inflación en el séptimo mes del año es esperado tanto por el Gobierno como por otras entidades ya que impacta en la actualización de alquileres, jubilaciones y créditos. En esa línea, los pronósticos ya se centran en si continuará la desaceleración.

Después del IPC de junio, que perforó el piso del 2% y se ubicó en un 1,9% mensual, la expectativa se centra en si durante julio se mantuvo la desaceleración de la inflación por terser mes consecutivo, como proyecta el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA).

Qué espera el Gobierno del dato de inflación de julio

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el proceso de desinflación “continuará profundizándose”, y confirmó que trabajan en la flexibilización de los créditos en dólares para empresas.

Tras disertar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Caputo señaló en diálogo con la prensa que el rango de proyecciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se conocerá este jueves a las 16, “da entre 1,9% y 2,3%: estará más o menos por ahí, seguramente”.

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“Lo importante es que nosotros seguimos profundizando el proceso de desinflación. Nos sentimos cómodos con la política fiscal y monetaria que estamos llevando a cabo e inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional. Hay que mantener el rumbo”, indicó.

En materia de recaudación, el titular del Palacio de Hacienda atribuyó la caída observada principalmente a la baja de impuestos, aunque admitió la posibilidad de un aumento en la evasión. Explicó que, al analizar los tributos que no sufrieron modificaciones, la recaudación se mantiene en línea con la inflación.

En ese sentido, destacó que el crecimiento económico debería reflejarse en una mejora de los ingresos fiscales: “En junio se vio, vamos a ver si en agosto se ratifica”, proyectó, en referencia a la expectativa de que la tendencia se consolide en los próximos meses.

Qué espera el Gobierno del dato de inflación de julio Foto: NA (Damián Dopacio)

Qué proyectan los analistas

El aumento de precios registrado en algunos rubros por factores estacionales, feriados y vacaciones de invierno tendrá un impacto directo en el IPC de julio. Entre los sectores que más presionan sobre la inflación aparecen las tarifas de servicios públicos, el transporte y el turismo, que también impulsan las subas del mes.

Sin embargo, de acuerdo con los analistas consultados por el REM del BCRA, la inflación comenzaría a desacelerarse de manera gradual durante los próximos meses.

Tras una estimación del 2% para julio, el REM proyecta una inflación del 1,8% para agosto y septiembre, del 1,7% en octubre y del 1,6% en noviembre. Para diciembre, en tanto, se espera un leve repunte, con una variación mensual del 1,8%.

En ese contexto, el informe anticipa que la inflación acumulada de 2026 se ubicaría en torno al 30%, según las previsiones de los especialistas relevados por la autoridad monetaria.

Por otra parte, el último informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella señaló que la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses alcanzó el 35,8% a nivel nacional, lo que representa un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior, cuando se había ubicado en 32,1%.

En tanto, la mediana de las expectativas inflacionarias se mantuvo sin cambios y permaneció en el 30%.

Para los próximos 30 días, la inflación esperada en julio fue del 3,55% en promedio y del 3% en la mediana. Frente a junio, cuando esos valores habían sido de 3,5% y 3%, respectivamente, se observa una leve suba en el promedio, mientras que la mediana se sostuvo estable.

Inflación en Argentina: los datos del INDEC durante 2026

  • Enero: 2,9%
  • Febrero: 2,9%
  • Marzo: 3,4%
  • Abril: 2,6%
  • Mayo: 2,1%
  • Junio: 1,9%
Inflación en julio. Foto: NA

La inflación de julio en CABA fue de 2,9%

La inflación volvió a moverse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. En julio, el Índice de Precios al Consumidor porteño registró una suba de 2,9%, un dato que marcó una aceleración frente al mes anterior y que vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento de los precios en el tramo final del invierno.

El número llega en un momento clave porque funciona como una referencia previa al dato nacional que difundirá el INDEC. Aunque la medición de CABA no replica exactamente lo que ocurre en todo el país, suele ser observada por economistas, consumidores y empresas como una señal temprana sobre la dinámica de precios.

Según la información difundida, la inflación porteña acumula 19,4% en lo que va del año y alcanza una variación de 33,2% en los últimos doce meses. La aceleración mensual generó atención porque en junio el indicador había sido de 1,8%, por lo que el salto de julio implicó una suba de 1,1 punto porcentual.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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