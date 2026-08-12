Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo - salida del Banco Central

Luis Caputo disertó este miércoles 12 de agosto en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El ministro de Economía destacó las nuevas inversione en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), repasó los principales indicadores del plan de gobierno y dejó fuertes definiciones sobre el escenario político e industrial de la Argentina en la antesala de las elecciones presidenciales 2027.

Durante su exposición, reveló que la suma acumulada de iniciativas bajo el paraguas del RIGI ronda los US$ 150.000 millones y anticipó el desembarco de nuevos desembolsos. “El RIGI es lo que garantiza muchísimas inversiones para todos los próximos años. Va a venir algún otro proyecto por hasta US$ 50.000 millones”, afirmó.

En esa línea, el funcionario remarcó la importancia del giro estructural en la relación del Estado con los sectores productivos estratégicos, como la minería y la energía y señaló que la eliminación de trabas garantiza una mayor oferta de divisas. “El flujo de dólares es cada vez más alto, no es cada vez más bajo. Entonces, esto garantiza que no vamos a tener problemas del tipo de cambio como supimos tener en el pasado”, sostuvo.

Al momento de ponderar los avances del programa de estabilización impulsado por el Gobierno, Caputo argumentó que las reformas estructurales de mayor complejidad ya fueron ejecutadas y que el país está “reconstruyendo el país tras 25 años de deterioro económico e institucional”.

“Lo que parecía imposible, eso que todo el mundo decía que no se podía hacer que era terminar con el déficit fiscal y con la emisión monetaria, bajar impuestos... todas esas cosas que se decían que no se podían hacer, ya las hicimos. Entonces, lo más difícil ya se hizo: no hay razón ahora para no estar optimista”, señaló.

Sin embargo, el ministro pidió cautela respecto de la velocidad de los resultados y comparó el proceso argentino con experiencias históricas de la región. “Esto es un programa de estabilización. Si alguno cree que vamos a ser Suiza mañana, está muy equivocado. No hay magia en esto, por eso hubo tantos planes de estabilización que llevaron tanto tiempo. No quiere decir que estamos bien, quiere decir que vamos bien”, precisó, y recordó que países como Chile, Perú, Brasil o Corea del Sur demandaron plazos extensos para consolidar metas de inflación de un solo dígito.

Santiago Bausili junto al presidente Milei y Caputo Foto: X / @LuisCaputoAR

En términos numéricos, el ministro de Economía contrapuso la desaceleración de la inflación -que pasó del 211% anual a niveles del 34%- con la dinámica de la gestión anterior y observó que tras doce años de contracción en la industria y el comercio, hoy esos rubros muestran signos de recuperación. Además, adelantó que el objetivo de la gestión es eliminar las retenciones para el cierre de un eventual segundo mandato de Javier Milei y descartó flexibilizaciones con fines electorales: “No vamos a hacer un ‘plan platita’ el año que viene ni nada por el estilo”.

En el plano político, se mostró confiado de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027 y desestimó el impacto de las proyecciones de las consultoras privadas. “El año que viene no va a ser el año electoral que la gente cree. Se va a dar cuenta más pronto que tarde que el riesgo de volver al pasado no está. Yo no tengo ni la más mínima duda de que el presidente reelige. Me guío mucho más por el sentido común que por las encuestas, las encuestas hoy no han hecho otra cosa que fracasar”, aseveró.

Finalmente, Caputo analizó las estrategias de la oposición sobre una eventual candidatura del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad, literalmente ninguna, de que Kicillof pueda ser presidente. Yo creo que hasta él lo sabe. Ellos saben que el riesgo kuka congela a todos. No porque crean que Kicillof va a ganar, porque si creyeran que va a ganar, se juntarían con él”, concluyó.

Luis Caputo: “Nosotros nunca dijimos que la economía se solucionaba en dos años”

Luis Caputo disertó este miércoles 5 de agosto ante la Cámara de Agentes de Bolsa, donde repasó los avances del programa económico del Gobierno, analizó las reformas proyectadas para finales de este año y trazó un panorama político con la mirada puesta en un eventual segundo mandato de Javier Milei en 2027. Durante su discurso, el ministro de Economía reconoció las dificultades que atraviesa la coyuntura, aunque ratificó el rumbo encarado por el Poder Ejecutivo.

“No está todo bien, pero nosotros nunca dijimos que esto se solucionaba en dos años”, afirmó el funcionario. En esa misma línea, cuestionó los pronósticos de las consultoras privadas y se mostró optimista respecto al escenario social y electoral: “La situación de acá a un año va a ser diferente a la que dicen consultores y economistas”.

Al proyectar los comicios presidenciales, agregó: “Cuando analizo todo eso, obviamente va a ganar el Presidente porque la situación no va a ser en nada a la que esperan”. Caputo buscó aclarar que esa postura no implica subestimar a la oposición ni desconocer la realidad.

“Estamos reconstruyendo la Argentina. Por un lado, estamos poniendo las cuentas en orden y, por otro, estamos sentando las bases para un cambio sostenido y de largo plazo. Es la única persona imprescindible por los próximos 5 años”, sostuvo al fundamentar su liderazgo político.