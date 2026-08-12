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Se acercan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve este jueves 13 de agosto, según el Servicio Meteorológico

El pronóstico del tiempo marca el inicio de varios días con nubosidad, probabilidades de precipitación y viento fuerte. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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A qué hora llueve en Buenos Aires este jueves 13 de agosto
A qué hora llueve en Buenos Aires este jueves 13 de agosto Foto: NA
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El clima en Buenos Aires volverá a mostrar señales de inestabilidad este jueves 13 de agosto, con el avance de lluvias y viento sostenido durante toda la jornada. Según el Servicio Meteorológico (SM), el día comenzará frío, con una mínima de 8 °C, y tendrá una máxima de apenas 12 °C, en un escenario marcado por cielo cargado, ambiente húmedo y vientos de hasta 31 km/h.

Si bien no se anticipa un temporal generalizado, el cambio de tiempo marcará el inicio de varios días con nubosidad, probabilidades de precipitación y un cierre de semana con viento fuerte, especialmente hacia el lunes, cuando podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

A qué hora llueve en Buenos Aires este jueves 13 de agosto

Según el pronóstico, las lluvias en Buenos Aires llegarán este jueves durante la tarde, en una jornada que comenzará fría y con viento, pero que irá mostrando señales de inestabilidad con el correr de las horas. La temperatura mínima será de 8 °C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 12 °C, por lo que el ambiente se mantendrá fresco durante todo el día.

El fenómeno no aparece como un temporal generalizado, sino como un episodio de lluvias aisladas que se activará principalmente hacia la segunda mitad de la jornada. Además, el viento será otro factor a tener en cuenta, ya que se esperan ráfagas o vientos de hasta 31 km/h durante todo el jueves, lo que puede reforzar la sensación de frío y complicar los traslados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Lluvias
Lluvia en el AMBA Foto: Archivo NA

Cómo estará el clima durante el jueves en el AMBA

El clima en el AMBA durante el jueves estará marcado por una combinación de frío, viento y lluvias aisladas. El día empezará con temperaturas bajas, una mínima de 8 °C y condiciones mayormente frescas desde la madrugada. A medida que avance la jornada, la nubosidad ganará protagonismo y el escenario se volverá más inestable, especialmente hacia la tarde.

La máxima prevista será de apenas 12 °C, por lo que no se espera una recuperación térmica importante. A esto se sumarán vientos de hasta 31 km/h, que podrían hacer que el frío se sienta más intenso en la calle. En términos prácticos, será una jornada para salir con abrigo, paraguas o piloto liviano, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre o deban circular durante la tarde.

Fin de semana inestable en Buenos Aires: qué días podrían llover

Después de las lluvias aisladas del jueves, el pronóstico muestra que la inestabilidad podría continuar de forma intermitente durante el fin de semana en Buenos Aires. El viernes tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C, con vientos de hasta 31 km/h y un 10% de probabilidad de lluvias entre la mañana y la tarde, por lo que no se descartan precipitaciones débiles o muy puntuales.

El sábado también mantendrá un escenario gris, con 12 °C de mínima, 16 °C de máxima, cielo nublado y un 10% de probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. El domingo aparece como el día con mayor presencia de lluvia dentro del fin de semana, ya que se esperan lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana, además de un 10% de probabilidad de precipitaciones durante el resto del día. Así, el AMBA tendrá un cierre de semana con nubosidad, humedad, viento y chances bajas pero persistentes de lluvia.

Cómo sigue el clima, día por día

  • Jueves: minima de 8 °C y máxima de 12 °C con lluvias aisladas a la tarde y vientos de hasta 31 km/h todo el día.
  • Viernes: minima de 10 °C y máxima de 14 °C con vientos de hasta 31 km/h. Además, hay 10% de probabilidades de lluvias entre la mañana y la tarde.
  • Sábado: minima de 12 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado y 10% de probabilidades de lluvias a la tarde/noche.
  • Domingo: minima de 13 °C y máxima de 16 °C con lluvias aisladas entre la madrugada y mañana y 10% de probabilidades el resto del día.
  • Lunes: minima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado. Si bien no se esperan lluvias, habrá ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
ClimaServicio Meteorológico NacionalTormentas
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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