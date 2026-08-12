Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre: “¡Fuerza Capitán!”

Javier Milei y Lionel Messi. Foto: Redes sociales

Javier Milei le dedicó un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la conmovedora carta que el capitán argentino compartió en redes sociales sobre la muerte de su padre.

“¡Fuerza Capitán!“, escribió el mandatario en letra mayúscula con los colores celeste y blanco de la bandera argentina, y con signos de exclamación.

Luego le agradeció por todas las satisfacciones que les dio a todos los argentinos al llevar la diez de la Selección campeona en Qatar y subcampeona en los Estados Unidos. “Gracias por la alegría y el orgullo que tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos”.

Para cerrar, le expresó su apoyo en el rumbo que elija de ahora en adelante: “Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”.

La carta de Messi a su papá

En la sentida carta que el astro del fútbol compartió en Instagram, dirgida a su padre Jorge Messi fallecido el sábado último, confesó: “Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”.

Y expresó: “Se que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no se cómo voy a seguir”, manifestó y cerró con un pedido a su papá: “Cuidános desde arriba como lo hacías acá”.