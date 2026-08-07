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Horóscopo diario: las revelaciones para Acuario este 07 de agosto de 2026

Las influencias astrales para Acuario durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Acuario, signo de Aire regido por Urano, recibe hoy 07 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anteriormente. No protestes, aprende de ellos para así no repetirlos. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

No temas mostrarte interesado por el estado anímico de tu pareja. Esto no te hace ver débil o disminuido en cualquier forma.

Salud y energía de Acuario este día 07 de agosto de 2026

Es difícil cambiar ciertos hábitos que están profundamente arraigados a nuestra personalidad. Solo la voluntad férrea te ayudará en la tarea.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Existen situaciones en las que no puedes dejar detalles librados al azar. Pon más cuidado en tus obligaciones.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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