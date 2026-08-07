Debate del Senado por la Ley de Propiedad Privada: Mayra Mendoza estuvo presente en la marcha fuera del Congreso

Mayra Mendoza Foto: Instagram @mayrasolmendoza

Mientras en el Senado de la Nación se desarrollaba el debate por la denominada Ley de Propiedad Privada, cientos de organizaciones políticas, sociales y sindicales se concentraron en los alrededores del Congreso Nacional para expresar su rechazo a la iniciativa. Entre los dirigentes presentes estuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien participó de la movilización y luego compartió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

La jornada estuvo marcada por un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Desde las primeras horas del día, manifestantes provenientes de distintos puntos del país llegaron al centro porteño para acompañar la discusión parlamentaria y manifestar su posición frente a un proyecto que despertó intensos debates dentro y fuera del recinto.

En ese contexto, Mendoza se sumó a la convocatoria junto a dirigentes, militantes y vecinos, acompañando la protesta que tuvo lugar mientras los senadores analizaban la iniciativa. Más tarde, la jefa comunal quilmeña difundió una serie de publicaciones en las que cuestionó el operativo de seguridad desplegado durante la sesión y defendió la movilización popular como una herramienta fundamental de participación democrática.

Mayra Mendoza Foto: Instagram @mayrasolmendoza

A través de sus redes sociales, la intendenta destacó la magnitud de la convocatoria y llamó a sostener el compromiso ciudadano frente a los debates que considera determinantes para el futuro del país.

“Hoy fuimos miles, tenemos que ser millones de Argentinos y Argentinas quienes salgamos a la calle para defender la soberanía de nuestra Patria cada vez que sea necesario.”

La dirigente de Unión por la Patria sostuvo además que la participación popular es clave en momentos de definiciones políticas importantes y remarcó que la presencia de miles de personas frente al Congreso reflejó la preocupación existente en diversos sectores de la sociedad respecto de los temas que se encontraban en discusión.

Mendoza también vinculó el escenario vivido durante la jornada con una histórica declaración de la expresidenta y actual referente del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que la imagen de un Congreso rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad evidencia la tensión política que atraviesan determinados debates.

“Cristina lo dijo hace años y hoy vuelve a quedar demostrado: ‘Si el Congreso tiene que sesionar de esta manera, vallado y militarizado, es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de las mayorías’.”

Mayra Mendoza Foto: Instagram @mayrasolmendoza

Las imágenes difundidas durante la jornada mostraron una importante presencia de efectivos de seguridad, vallados y controles en distintos accesos a la zona del Congreso. Estos operativos generaron cuestionamientos por parte de dirigentes opositores y organizaciones participantes de la protesta, que consideraron excesivas algunas de las medidas implementadas durante la sesión.

Asimismo, la intendenta quilmeña denunció hechos de represión registrados en el marco de la movilización. En sus publicaciones afirmó que los manifestantes volvieron a sufrir situaciones de violencia mientras ejercían su derecho a expresarse en el espacio público.

“Otra vez sufrimos gases, palos y represión. Son unos inmorales. La violencia nunca va a tapar la verdad.”

Las declaraciones de Mendoza se sumaron a las críticas formuladas por otros referentes políticos y sociales que participaron de la convocatoria. Desde esos sectores sostuvieron que la respuesta de las fuerzas de seguridad resultó desproporcionada y reclamaron garantías para el ejercicio de la protesta social.

Mientras tanto, dentro del Senado continuaba el tratamiento del proyecto en medio de un intenso intercambio de posiciones entre los distintos bloques políticos. La discusión legislativa fue seguida con atención tanto por los sectores que respaldan la iniciativa como por aquellos que la rechazan, convirtiéndose en uno de los debates políticos más observados de la jornada.