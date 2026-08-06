De Alaska a Ushuaia: así es la Carretera Panamericana, la ruta más larga del mundo que pretendía cruzar toda América

La Carretera Panamericana, la ruta más larga del mundo que pretendía cruzar toda América. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Para quienes entienden la conducción como una experiencia y no solo como un medio de transporte, hay carreteras que se convierten en destinos en sí mismos. La mítica Ruta 66, la serpenteante Transfăgărășan o la temida Carretera de la Muerte forman parte de ese imaginario global. Pero hay una que supera a todas por escala, diversidad y ambición: la Carretera Panamericana, una red que recorre casi todo el continente americano de punta a punta.

La Pan-American Highway es considerada la carretera más larga del mundo. Su eje principal alcanza unos 17.848 kilómetros, extendiéndose desde Prudhoe Bay hasta Ushuaia. Sin embargo, al sumar variantes y ramales, su extensión supera los 24.000 kilómetros (e incluso roza los 30.000) a lo largo de 14 países.

De un proyecto ferroviario a la gran autopista de América

La idea de unir el continente nació como un ambicioso proyecto ferroviario, pero fue en la Quinta Conferencia Internacional de Estados Americanos cuando tomó forma como carretera, impulsado por el crecimiento del automóvil.

La Carretera Panamericana comienza en Prudhoe Bay (Alaska) y hubiese llegado hasta Ushuaia (Argentina). Foto: Expedia

La construcción llevó décadas y requirió acuerdos entre múltiples países. México fue el primero en completar su tramo en 1950. Un antecedente clave fue la expedición liderada por Leônidas Borges de Oliveira, que partió en 1928 desde Río de Janeiro y llegó diez años después a Washington D.C., ayudando a definir el trazado más viable.

El Tapón del Darién: por qué no se puede cruzar América en auto sin interrupciones

A pesar de su magnitud, la Panamericana tiene un punto de quiebre: el Tapón del Darién. Esta región selvática entre Panamá y Colombia interrumpe la continuidad de la ruta.

El mapa de la Carretera Panamericana, la ruta más larga del mundo que recorre 14 países de América. Foto: Wikipedia

La carretera termina en Yaviza por un lado y en Turbo por el otro. Las condiciones geográficas (selva, montañas y pantanos) dificultan cualquier intento de construcción.

En 1971, Estados Unidos, Colombia y Panamá impulsaron un acuerdo para cerrar este tramo, pero las protestas ambientalistas y el aumento de los costos frenaron el proyecto. Hoy, no hay planes activos para completarlo.

Una carretera extrema: climas, paisajes y desafíos de ingeniería

La Carretera Panamericana atraviesa algunos de los entornos más diversos del planeta: selvas tropicales, la imponente Cordillera de los Andes, desiertos y regiones sísmicas.

La Carretera Panamericana, que recorre 14 países a lo largo de toda América, hubiese terminado en la ciudad de Ushuaia. Foto: Unsplash

Construir y mantener esta red implica enfrentar desafíos constantes: condiciones climáticas adversas, accesos complejos y diferencias en infraestructura entre países.

Viajar por la Panamericana: una experiencia única de norte a sur

Más que una carretera, la Panamericana es una travesía continental que permite conectar culturas, paisajes y realidades muy distintas en un solo recorrido.

Para muchos viajeros, no se trata de completarla de una vez, sino de recorrerla por tramos. Cada segmento ofrece una experiencia distinta, convirtiéndola en una de las aventuras más fascinantes del mundo para quienes buscan descubrir América sobre ruedas.