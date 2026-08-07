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El Ministerio de Capital Humano cuestionó el paro universitario y aseguró que cumplió con “lo acordado mediante el giro de fondos”

La cartera conducida por Sandra Pettovello remarcó que el Gobierno nacional cumplió con los compromisos asumidos en la última negociación paritaria.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Foto: X @SPettovelloOK
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El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, salió a responder al nuevo paro universitario anunciado por los gremios docentes y remarcó que el Gobierno nacional cumplió con los compromisos asumidos en la última negociación paritaria. La cartera sostuvo que “no existe incumplimiento alguno” y consideró que la medida de fuerza resulta “prematura”, ya que la discusión salarial continúa abierta hasta septiembre.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio explicó que los fondos correspondientes fueron girados a las universidades y que el personal docente y no docente ya se encuentra percibiendo el aumento acordado. Según detalló la cartera, el acta paritaria firmada el 10 de junio estableció una suba salarial del 24,33%, distribuida en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre.

Desde el equipo de Pettovello remarcaron que el acuerdo también incluyó un cuarto intermedio y una nueva convocatoria paritaria con plazo hasta el 15 de septiembre, por lo que la negociación sigue vigente. En ese marco, Capital Humano defendió la continuidad del diálogo institucional y sostuvo que no corresponde hablar de incumplimiento mientras el proceso paritario todavía está en curso.

La respuesta oficial llegó luego de que federaciones y gremios universitarios anunciaran una nueva medida de fuerza bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”. Las convocatorias sindicales se extenderán entre el 11 y el 15 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, salarios, becas y fondos para hospitales universitarios.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello Foto: NA

En paralelo, la gestión de Capital Humano busca mostrar una postura de cumplimiento administrativo y apertura al diálogo con el sistema universitario. La ministra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, también definieron convocar a los rectores para discutir la distribución de fondos destinados a hospitales universitarios.

De esta manera, el Ministerio procuró despejar las críticas de los gremios y ratificar que el Gobierno mantiene activa la mesa de negociación. Para la cartera, el eje central es sostener el cumplimiento de los acuerdos ya firmados, ordenar la asignación de recursos y avanzar en nuevas instancias institucionales antes de que se profundicen las medidas de fuerza.

El comunicado completo

Con relación a las medidas de fuerza anunciadas por los gremios docentes universitarios para el día 12 de agosto, el Ministerio de Capital Humano informa que el Gobierno nacional ha dado cumplimiento a lo acordado, mediante el giro de los fondos correspondientes a las universidades y el personal, tanto docente como no docente, se encuentra percibiendo dicho aumento.

El pasado 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes, mediante la cual se acordó un incremento salarial del 24,33%, distribuido en dos tramos: un 21,33% en el mes de junio y un 3% en el mes de octubre.

Asimismo, en esa misma acta las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria, con plazo límite hasta el 15 de septiembre.

En ese marco, la medida de fuerza anunciada resulta prematura, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional respecto de los compromisos asumidos en la negociación paritaria vigente.

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