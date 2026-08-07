comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Importante call center despidió 100 trabajadores

La crisis laboral suma otro capítulo: un importante call center desvinculó a cerca de 100 trabajadores en Chaco y crece la preocupación por el impacto económico de la medida.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Call center
Call center Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La crisis económica continúa impactando en distintos sectores de la actividad privada. En las últimas horas, se conoció que una importante empresa de servicios de atención al cliente decidió avanzar con una ola de despidos que afectó a alrededor de 100 trabajadores en la provincia de Chaco, generando incertidumbre entre las familias de la región.

Un centenar de puestos de trabajo perdidos en una localidad clave

La empresa Contactus, dedicada a la prestación de servicios de call center, gestión de canales digitales y soporte comercial, inició un proceso de desvinculación de personal en su sede ubicada en Fontana, una ciudad chaqueña de poco más de 30.000 habitantes.

La medida impactó sobre distintos sectores de la compañía, alcanzando tanto a operadores telefónicos como a supervisores y empleados administrativos. Debido a las dimensiones de la ciudad, la pérdida de esta cantidad de empleos representa un fuerte golpe para la economía local y para decenas de familias que dependían de esos ingresos.

La firma había llegado a Fontana en 2023 con expectativas de expansión y generación de nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, el escenario económico actual modificó los planes de crecimiento y derivó en una reducción significativa de su estructura operativa.

Contenido Recomendado

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores: la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

Regresa una histórica empresa de lácteos:superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

Regresa una histórica empresa de lácteos: superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

Qué explicó la empresa sobre los despidos

De acuerdo con la información comunicada en los telegramas enviados a los trabajadores afectados, la compañía atribuyó la decisión a la pérdida de uno de sus principales clientes, situación que habría provocado una caída en la actividad y dificultades para sostener la estructura de costos.

Contactus Foto: redes

Según la explicación empresarial, esta pérdida de contratos redujo los ingresos necesarios para afrontar el pago de salarios y otros compromisos operativos, motivo por el cual se avanzó con el achicamiento de personal.

El sector de los centros de contacto suele depender en gran medida de contratos con grandes empresas, por lo que la cancelación o no renovación de clientes estratégicos puede generar consecuencias directas sobre la plantilla laboral.

Denuncias de los trabajadores por presuntas presiones

Mientras la empresa sostiene que los despidos responden a razones económicas, trabajadores afectados denunciaron una serie de situaciones que habrían ocurrido en las semanas previas a las desvinculaciones.

Según distintos testimonios difundidos por medios locales, algunos empleados aseguraron haber recibido suspensiones disciplinarias que consideraron injustificadas. Además, señalaron que estas medidas se habrían aplicado antes del inicio formal del proceso de reducción de personal.

También trascendió que algunos trabajadores habrían sido contactados para evaluar acuerdos de desvinculación voluntaria. De acuerdo con esas versiones, quienes no aceptaron las propuestas posteriormente quedaron fuera de sus funciones habituales.

Hasta el momento, estas denuncias forman parte del reclamo de los empleados y no existe una resolución oficial sobre esos planteos.

Contactus en el centro de la polémica

La decisión de Contactus de reducir cerca de 100 puestos de trabajo abrió un fuerte debate sobre la situación del empleo en el sector de los centros de contacto. Mientras la empresa argumenta problemas derivados de la pérdida de clientes, los trabajadores reclaman explicaciones y cuestionan el procedimiento utilizado.

Con el conflicto aún abierto, el caso se convirtió en un nuevo ejemplo de las dificultades que atraviesa el mercado laboral argentino y del impacto que los despidos masivos pueden generar en comunidades donde cada puesto de trabajo resulta determinante para la economía local.

DespidosEmpresa
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

    Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay: cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

  2. ANSES activa los pagos de agosto:quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

    ANSES activa los pagos de agosto: quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

  3. Créditos para jubilados y pensionados:cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular

    Créditos para jubilados y pensionados: cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular

  4. ANSES cambia el calendario de pagos de agosto:la fecha clave que deben mirar los jubilados

    ANSES cambia el calendario de pagos de agosto: la fecha clave que deben mirar los jubilados

  5. Extendieron el Programa de Acompañamiento Social:cuáles son los nuevos requisitos y de cuánto es el monto

    Extendieron el Programa de Acompañamiento Social: cuáles son los nuevos requisitos y de cuánto es el monto
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse