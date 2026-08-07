Importante call center despidió 100 trabajadores

Call center Foto: Freepik

La crisis económica continúa impactando en distintos sectores de la actividad privada. En las últimas horas, se conoció que una importante empresa de servicios de atención al cliente decidió avanzar con una ola de despidos que afectó a alrededor de 100 trabajadores en la provincia de Chaco, generando incertidumbre entre las familias de la región.

Un centenar de puestos de trabajo perdidos en una localidad clave

La empresa Contactus, dedicada a la prestación de servicios de call center, gestión de canales digitales y soporte comercial, inició un proceso de desvinculación de personal en su sede ubicada en Fontana, una ciudad chaqueña de poco más de 30.000 habitantes.

La medida impactó sobre distintos sectores de la compañía, alcanzando tanto a operadores telefónicos como a supervisores y empleados administrativos. Debido a las dimensiones de la ciudad, la pérdida de esta cantidad de empleos representa un fuerte golpe para la economía local y para decenas de familias que dependían de esos ingresos.

La firma había llegado a Fontana en 2023 con expectativas de expansión y generación de nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, el escenario económico actual modificó los planes de crecimiento y derivó en una reducción significativa de su estructura operativa.

Qué explicó la empresa sobre los despidos

De acuerdo con la información comunicada en los telegramas enviados a los trabajadores afectados, la compañía atribuyó la decisión a la pérdida de uno de sus principales clientes, situación que habría provocado una caída en la actividad y dificultades para sostener la estructura de costos.

Contactus Foto: redes

Según la explicación empresarial, esta pérdida de contratos redujo los ingresos necesarios para afrontar el pago de salarios y otros compromisos operativos, motivo por el cual se avanzó con el achicamiento de personal.

El sector de los centros de contacto suele depender en gran medida de contratos con grandes empresas, por lo que la cancelación o no renovación de clientes estratégicos puede generar consecuencias directas sobre la plantilla laboral.

Denuncias de los trabajadores por presuntas presiones

Mientras la empresa sostiene que los despidos responden a razones económicas, trabajadores afectados denunciaron una serie de situaciones que habrían ocurrido en las semanas previas a las desvinculaciones.

Según distintos testimonios difundidos por medios locales, algunos empleados aseguraron haber recibido suspensiones disciplinarias que consideraron injustificadas. Además, señalaron que estas medidas se habrían aplicado antes del inicio formal del proceso de reducción de personal.

También trascendió que algunos trabajadores habrían sido contactados para evaluar acuerdos de desvinculación voluntaria. De acuerdo con esas versiones, quienes no aceptaron las propuestas posteriormente quedaron fuera de sus funciones habituales.

Hasta el momento, estas denuncias forman parte del reclamo de los empleados y no existe una resolución oficial sobre esos planteos.

Contactus en el centro de la polémica

La decisión de Contactus de reducir cerca de 100 puestos de trabajo abrió un fuerte debate sobre la situación del empleo en el sector de los centros de contacto. Mientras la empresa argumenta problemas derivados de la pérdida de clientes, los trabajadores reclaman explicaciones y cuestionan el procedimiento utilizado.

Con el conflicto aún abierto, el caso se convirtió en un nuevo ejemplo de las dificultades que atraviesa el mercado laboral argentino y del impacto que los despidos masivos pueden generar en comunidades donde cada puesto de trabajo resulta determinante para la economía local.