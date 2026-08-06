Luis Caputo: “Nosotros nunca dijimos que la economía se solucionaba en dos años”

El funcionario defendió el plan económico del Gobierno. Foto: Captura de pantalla Twitter del Ministerio de Economía

Luis Caputo disertó este miércoles 5 de agosto ante la Cámara de Agentes de Bolsa, donde repasó los avances del programa económico del Gobierno, analizó las reformas proyectadas para finales de este año y trazó un panorama político con la mirada puesta en un eventual segundo mandato de Javier Milei en 2027. Durante su discurso, el ministro de Economía reconoció las dificultades que atraviesa la coyuntura, aunque ratificó el rumbo encarado por el Poder Ejecutivo.

“No está todo bien, pero nosotros nunca dijimos que esto se solucionaba en dos años”, afirmó el funcionario. En esa misma línea, cuestionó los pronósticos de las consultoras privadas y se mostró optimista respecto al escenario social y electoral: “La situación de acá a un año va a ser diferente a la que dicen consultores y economistas”.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 02: El ministro de Economia, Luis Caputo habla durante el 43° Congreso Anual de la IAEF en el centro de Convenciones.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ Foto: NA

Al proyectar los comicios presidenciales, agregó: “Cuando analizo todo eso, obviamente va a ganar el Presidente porque la situación no va a ser en nada a la que esperan”. Caputo buscó aclarar que esa postura no implica subestimar a la oposición ni desconocer la realidad.

“Estamos reconstruyendo la Argentina. Por un lado, estamos poniendo las cuentas en orden y, por otro, estamos sentando las bases para un cambio sostenido y de largo plazo. Es la única persona imprescindible por los próximos 5 años”, sostuvo al fundamentar su liderazgo político.

Qué dijo Luis Caputo sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

En otro tramo de su exposición, Caputo catalogó como “importantísima” la iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Congreso para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. “Es un cambio que le da un mazazo a la inflación y pavimenta el camino hacia la estabilidad del largo plazo. Es refundacional”, subrayó.

El proyecto impulsado por el Presidente busca “blindar” el mandato de las autoridades monetarias y establece que la “misión primaria y fundamental” de la entidad será preservar el valor de la moneda, restringiendo casi en su totalidad el margen de maniobra para financiar al Tesoro.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei

A partir de estas limitaciones operativas, el ministro aprovechó para enviar una chicana dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Si yo fuera Kicillof, si pasa esta ley, no me tengo que presentar, porque un degenerado fiscal, un tipo que solo puede tener déficit, solo lo podría financiar con emisión: deuda no le va a prestar nadie y el Banco Central no le da pesos; yo le diría, como consejo de amigos, ‘retirate’”, concluyó.