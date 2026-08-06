Alerta por Hantavirus en España: aislaron a turista franco-argentino que dio positivo en Francia

Hantavirus. Foto: NA.

El Ministerio de Sanidad de España confirmó que un turista franco-argentino está aislado en su alojamiento en Galicia tras haber dado positivo en la variante Andes de hantavirus en una muestra recogida hace unos días en Francia.

Sin embargo, no es necesario que el viajero ingrese en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) porque está asintomático.

Ratas, ratones, hantavirus. Foto: Freepik.

Las autoridades francesas informaron del caso de este turista, que se encuentra aislado en España junto a su familia, tras haber pasado por Francia en la segunda mitad de julio.

Fuentes del Ministerio de Sanidad de España explicaron después que hoy tuvieron “conocimiento de que un ciudadano francoargentino de viaje por Europa, y que en estos momentos se encuentra en territorio español, en Galicia, dio positivo en hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve”.

El paciente “acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente el país vecino identificó como hantavirus”, en concreto, de la variante Andes. Según las mismas fuentes, el turista “después viajó a España ya asintomático y por lo tanto ya no podía contagiar”.

Tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones se deben tomar, abundaron las fuentes, según las cuales se están poniendo en marcha los procedimientos para gestionar este caso y los posibles contactos.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus, cuyos síntomas son similares a los de la gripe, es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Roedor; hantavirus. Foto: Pixabay.

La variante Andes es un subtipo identificado como predominante en Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia, y puede contagiarse entre personas, aunque es una transmisión poco frecuente y por contacto estrecho y prolongado.