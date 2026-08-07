ANSES cambia el calendario de pagos de agosto: la fecha clave que deben mirar los jubilados

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ya tiene definido el calendario de pagos de agosto 2026 para jubilados y pensionados, con fechas organizadas según la terminación del DNI y una pausa clave por el feriado nacional del lunes 17. El cronograma incluye el aumento mensual del 1,89% y el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos, según la información publicada sobre los pagos del mes.

La fecha que modifica el calendario de ANSES en agosto

Agosto llega con una particularidad que impacta de lleno en el cobro de jubilados y pensionados: el lunes 17 de agosto no habrá actividad bancaria por el feriado nacional, por lo que las acreditaciones se interrumpen y se retoman al día siguiente.

Este detalle es importante porque el calendario de quienes cobran la mínima queda dividido en dos tramos. Los primeros pagos se realizan entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto, mientras que el cronograma continúa desde el martes 18 para los DNI terminados en 5.

En otras palabras, no se trata de una suspensión del beneficio ni de una pérdida del cobro, sino de una reorganización de fechas por el feriado. Por eso, ANSES mantiene el esquema habitual por terminación de documento, pero con una pausa en medio del calendario.

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en agosto 2026

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo son los primeros en cobrar durante agosto. El calendario informado para este grupo comienza el 10 de agosto y se extiende hasta el 24 de agosto, siempre según el último número del DNI.

ANSES pagos Foto: ANSES

El esquema queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Jubilados con haberes superiores: cuándo se paga

Para quienes cobran jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo, el calendario comienza más tarde. En este caso, los pagos se concentran durante la última semana de agosto, agrupando dos terminaciones de DNI por jornada.

Las fechas confirmadas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en agosto

Además del calendario, otro punto que genera expectativa entre los beneficiarios es el monto final a cobrar. Para agosto 2026, los haberes tienen una actualización del 1,89%, aplicada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor de junio.

ANSES cobro Foto: ANSES

Con esa suba, el haber mínimo informado asciende a $419.775,93. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el ingreso total para ese grupo llega a $489.775,93.

En el caso de jubilados que superan el haber mínimo, el monto dependerá de cada liquidación y del incremento correspondiente. Según la información publicada, quienes superan la mínima pueden recibir un bono proporcional hasta completar el piso previsto para los haberes más bajos.

Pensiones No Contributivas: fechas de pago de agosto

Las Pensiones No Contributivas, PNC, también forman parte del calendario de pagos de agosto. Para este grupo, las acreditaciones se realizan durante la primera parte del mes, también según la terminación del documento.

El cronograma informado es:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Qué deben tener en cuenta los jubilados antes de cobrar

La recomendación principal es revisar la fecha exacta según la terminación del DNI y tener presente que el lunes 17 de agosto no habrá actividad bancaria por el feriado.

También conviene recordar que el dinero acreditado en la cuenta puede utilizarse mediante tarjeta de débito o retirarse por cajero automático, según disponibilidad bancaria. Esta sugerencia es de carácter práctico y no surge como instrucción específica de las fuentes consultadas.

En síntesis, agosto tendrá un calendario con una fecha clave: el feriado del 17, que corta el ritmo habitual de pagos y desplaza la continuidad del cronograma al martes 18. Para los jubilados, pensionados y titulares de PNC, consultar el día asignado por DNI será fundamental para evitar confusiones y organizar mejor el cobro del mes.