comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

ANSES cambia el calendario de pagos de agosto: la fecha clave que deben mirar los jubilados

ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026 para jubilados y pensionados. Mirá la fecha clave por el feriado, aumento, bono y cronograma por DNI.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Oficinas ANSES
Oficinas ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ya tiene definido el calendario de pagos de agosto 2026 para jubilados y pensionados, con fechas organizadas según la terminación del DNI y una pausa clave por el feriado nacional del lunes 17. El cronograma incluye el aumento mensual del 1,89% y el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos, según la información publicada sobre los pagos del mes.

La fecha que modifica el calendario de ANSES en agosto

Agosto llega con una particularidad que impacta de lleno en el cobro de jubilados y pensionados: el lunes 17 de agosto no habrá actividad bancaria por el feriado nacional, por lo que las acreditaciones se interrumpen y se retoman al día siguiente.

Este detalle es importante porque el calendario de quienes cobran la mínima queda dividido en dos tramos. Los primeros pagos se realizan entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto, mientras que el cronograma continúa desde el martes 18 para los DNI terminados en 5.

En otras palabras, no se trata de una suspensión del beneficio ni de una pérdida del cobro, sino de una reorganización de fechas por el feriado. Por eso, ANSES mantiene el esquema habitual por terminación de documento, pero con una pausa en medio del calendario.

Contenido Recomendado

ANSES activa los pagos de agosto:quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

ANSES activa los pagos de agosto: quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

Pensión por invalidez y viudez ANSES:cuánto se cobra en agosto 2026 y cómo consultar el trámite

Pensión por invalidez y viudez ANSES: cuánto se cobra en agosto 2026 y cómo consultar el trámite

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en agosto 2026

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo son los primeros en cobrar durante agosto. El calendario informado para este grupo comienza el 10 de agosto y se extiende hasta el 24 de agosto, siempre según el último número del DNI.

Pagos ANSES
ANSES pagos Foto: ANSES

El esquema queda de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Jubilados con haberes superiores: cuándo se paga

Para quienes cobran jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo, el calendario comienza más tarde. En este caso, los pagos se concentran durante la última semana de agosto, agrupando dos terminaciones de DNI por jornada.

Las fechas confirmadas son:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en agosto

Además del calendario, otro punto que genera expectativa entre los beneficiarios es el monto final a cobrar. Para agosto 2026, los haberes tienen una actualización del 1,89%, aplicada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor de junio.

ANSES cobro
ANSES cobro Foto: ANSES

Con esa suba, el haber mínimo informado asciende a $419.775,93. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el ingreso total para ese grupo llega a $489.775,93.

En el caso de jubilados que superan el haber mínimo, el monto dependerá de cada liquidación y del incremento correspondiente. Según la información publicada, quienes superan la mínima pueden recibir un bono proporcional hasta completar el piso previsto para los haberes más bajos.

Pensiones No Contributivas: fechas de pago de agosto

Las Pensiones No Contributivas, PNC, también forman parte del calendario de pagos de agosto. Para este grupo, las acreditaciones se realizan durante la primera parte del mes, también según la terminación del documento.

El cronograma informado es:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Qué deben tener en cuenta los jubilados antes de cobrar

La recomendación principal es revisar la fecha exacta según la terminación del DNI y tener presente que el lunes 17 de agosto no habrá actividad bancaria por el feriado.

También conviene recordar que el dinero acreditado en la cuenta puede utilizarse mediante tarjeta de débito o retirarse por cajero automático, según disponibilidad bancaria. Esta sugerencia es de carácter práctico y no surge como instrucción específica de las fuentes consultadas.

En síntesis, agosto tendrá un calendario con una fecha clave: el feriado del 17, que corta el ritmo habitual de pagos y desplaza la continuidad del cronograma al martes 18. Para los jubilados, pensionados y titulares de PNC, consultar el día asignado por DNI será fundamental para evitar confusiones y organizar mejor el cobro del mes.

ANSESJubiladosAgosto
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

    Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay: cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

  2. ANSES activa los pagos de agosto:quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

    ANSES activa los pagos de agosto: quiénes cobran del 10 al 14 y cómo consultar tu fecha

  3. Créditos para jubilados y pensionados:cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular

    Créditos para jubilados y pensionados: cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular

  4. Extendieron el Programa de Acompañamiento Social:cuáles son los nuevos requisitos y de cuánto es el monto

    Extendieron el Programa de Acompañamiento Social: cuáles son los nuevos requisitos y de cuánto es el monto

  5. La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

    La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse