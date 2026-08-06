Japón lanza una heladera “apta para humanos” por la ola de calor extrema: se consigue por 9.500 dólares

La heladera "apta para humanos" está disponible en Japón. Foto: Trusco

Japón es uno de los países más innovadores del mundo en cuanto a tecnología y, en plena ola de calor, sorprendió con un lanzamiento que dejó atónito al mundo entero. Se trata de una heladera “apta para humanos” con el objetivo de que las personas ingresen al cubículo y así no sufrir de las altas temperaturas que azotan al país nipón actualmente.

A pesar de la incredulidad de algunos, el producto ya ha sido lanzado al mercado por Trusco (Trusco Nakayama), una empresa con origen en Osaka fundada en 1959 y que se dedica a la comercialización de herramientas industriales para talleres y fabricas.

Desde la compañía japonesa señalaron que la heladera está pensada para que los usuarios sin aire acondicionado puedan ingresar y evitar así un golpe de calor. El atípico clima en Japón ha dejado a más de 50 muertos y decenas de internados.

Japón lanza una heladera “apta para humanos”. Video: Viory

Qué es la Do Hiemon Box y cuál es su objetivo principal

La empresa Trusco (Trusco Nakayama) publicó un aviso comercial en donde presentó a la Do Hiemon Box, la “heladera apta para humanos”. En la descripción del producto, precisaron que se trata de una cabina de acero inoxidable con un pequeño banco para que la persona entre y se siente cómodamente.

En cuanto a sus características técnicas, la heladera Do Hiemon Box posee:

Una capacidad de 150 kilogramos

1,20 metros de profundidad

2,30 metros de altura

Sillas para transportarla

Asimismo, indicaron que pesa 293 kilos y mantiene una temperatura de 15°C para que los usuarios permanezcan en un ambiente fresco y alejado de la ola de calor que enfrenta el país. Solo en Tokio, por ejemplo, las autoridades sanitarias reportaron el ingreso a hospitales de más de 400 personas con cuadros severos de golpe de calor.

Cómo funciona la cabina y a qué temperatura mantiene el cuerpo

Desde la empresa indicaron que la heladera Do Hiemon Box presenta una estructura cómoda y preparada para que las personas permanezcan sentadas allí el tiempo que necesiten. Por otro lado, manifestaron que el artefacto también tiene la capacidad de lanzar chorros de aire de 5°C en el cuello y la espalda con la opción de modificar dicha temperatura.

La heladera japonesa lanza chorros de aire en la espalda y el cuello. Foto: Trusco

Cuánto cuesta la “heladera para humanos” y cuántas unidades se vendieron

La heladera ya se encuentra a la venta en la tienda online de Trusco (Trusco Nakayama) a un precio de 9.500 dólares, es decir, 1,5 millones de yenes. Asimismo, confirmaron que ya se vendieron 200 unidades de la Do Hiemon Box.

Sistema de seguridad: por qué se apaga automáticamente tras 20 minutos de uso

Una característica particular de la heladera fabricada en Japón es que se apaga después de 20 minutos de uso para que el electrodoméstico no sufra un enfriamiento excesivo y que eventualmente no ocasione un desperfecto técnico. La medida también posee un claro objetivo de ahorro energético.

La empresa ya vendió 200 unidades de la novedosa heladera. Foto: Trusco

Lugares de aplicación: en qué sectores se está utilizando la cabina

Con las altas temperaturas que se están registrando en Japón, la empresa facilitó distintos sitios recomendados para colocar a la heladera “apta para humanos”. En este sentido, la cabina se está utilizando específicamente en lugares donde no casi no hay acceso al aire acondicionado. De esta manera, el electrodoméstico representa una forma novedosa de sobrellevar la ola de calor.