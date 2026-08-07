Manifestación en el Congreso contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: al menos 12 personas fueron detenidas

Policía de la Ciudad confirmó la detención de 9 personas Foto: Policía de la Ciudad

Mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en las afueras del Congreso creció la tensión entre las autoridades policiales y los manifestantes. Pasadas las 21h, Policía de la Ciudad confirmó la detención de 9 personas por los disturbios ocasionados en las calles aledañas al recinto.

Las autoridades policiales indicaron que intervinieron en incidentes ocurridos en Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Asimismo, precisaron que Avenida de Mayo y Plaza de Mayo se encuentran despejadas. No obstante, los efectivos señalaron que continúan recorriendo la zona para dispersar a los manifestantes.

La marcha contra la ley propuesta por el Gobierno Nacional empezó en horas de la tarde y ya lleva más de cinco horas de manifestación en las afueras del Congreso que, además de las detenciones, terminó con cuatro oficiales heridos. Asimismo, las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para alejar a los ciudadanos del área de la protesta.

En tanto, según autoridades de Policía de la Ciudad se registraron destrozos en veredas e incendios en contenedores de basura.

En total, hay 12 detenidos, hasta el momento. Foto: NA

Además, afirmaron que una oficial de la fuerza porteña resultó herida con “traumatismo en un codo” producto de un piedrazo.

Por otro lado, Policía Federal confirmó la detención de tres personas más.

En este momento, en total, ambas fuerzas policiales arrestaron a 12 manifestantes por los disturbios ocasionados en los alrededores al Congreso.

La sesión por la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada continúa en el Congreso

El Senado sigue debatiendo la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada luego de que este miércoles se cayera el polémico artículo sobre la extranjerización de tierras argentinas.

La sesión para analizar la iniciativa propuesta por el gobierno de La Libertad Avanza empezó con tensión y chicanas entre legisladores del PJ y del oficialismo.

De hecho, José Mayans, líder del bloque Justicialista, solicitó levantar la sesión debido a los incidentes registrados fuera del Congreso de la Nación. Pero el pedido no obtuvo el apoyo necesario para llevarse a cabo.

Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso. Foto: NA

El discurso de los oradores todavía no ha terminado y se espera que la sesión finalice con la votación pertinente cerca de la medianoche.

Rechazaron el voto remoto de Anabel Fernández Sagasti en el marco del debate por la Ley de Propiedad Privada

La senadora mendocina por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, había pedido a principios de la semana realizar su voto de manera virtual ya que no podía viajar a Buenos Aires para participar del debate puesto que cursa un embarazo avanzado de 32 semanas.

Si bien, la titular de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel, había aceptado su propuesta, este jueves, el Senado rechazó habilitar su voto de manera remota a raíz de una moción presentada por la legisladora Patricia Bullrich.

Anabel Fernández Sagasti había pedido votar de manera virtual. Foto: Captura de video.

Lo mismo ocurrió con el senador radical de la provincia de Catamarca, Flavio Fama, quien se encuentra en recuperación luego de haber sido operado. La solicitud para acceder al voto virtual, ahora, deberá analizarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales.