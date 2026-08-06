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Casi 14 mil familias sin luz en Buenos Aires

La tormenta provocó interrupciones del suministro eléctrico en distintos barrios porteños y localidades del conurbano. Conocé los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Edesur.
Edesur. Foto: X
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Casi 14 mil personas se encuentran sin luz como consecuencia de la tormenta que generó inundaciones en varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó a las 19:00 del jueves 6 de agosto que unos 7.660 usuarios de Edesur y otros 6.223 de Edenor no tenían suministro eléctrico en sus hogares.

En este sentido, se destacó que los lugares más afectados eran Flores, Almagro, Parque Avellaneda, Lanús Oeste, Bosques, Presidente Perón, Ramos Mejía, Libertad, Pontevedra y Paso del Rey.

Cortes de luz en el AMBA. Foto: NA.
Cortes de luz en el AMBA. Foto: NA.

En varios localidades de la provincia de Buenos Aires hubo calles anegadas por el diluvio que se registró durante la jornada de jueves y los vecinos se quejaron por una situación que se repite todos los años.

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Mapeo de las alertas y evolución durante el día

La nómina de regiones bajo aviso amarillo incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sectores bonaerenses durante la franja matutina, además de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa.

Lluvia, tormentas y calles anegadas.
Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS

En estos sectores hubo valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de caída puntual de granizo y temporales de corta duración.

A la par de las lluvias, el organismo meteorológico dispuso un aviso por vientos del sector sur con velocidades constantes de entre 30 y 50 kilómetros por hora y marcas extremas que superaron los 80 km/h en amplias zonas del país.

Cortes de luzEdesurEdenor
Matias Greisert
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