comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Acuario para el 30 de julio de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Acuario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Acuario, signo de Aire regido por Urano, recibe hoy 30 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Conservar la calma ayudará a que te mantengas objetivo ante disputas innecesarias. No des la razón a nadie, solo media para terminar el tema. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

No huyas. No naciste para padecer la soledad. Te resultará difícil encontrar tu alma gemela, pero no imposible. Persiste.

Salud y energía de Acuario este día 30 de julio de 2026

El resentimiento y la tristeza te irán apagando, encuentra pequeños incentivos para el día a día que te ayuden a superar esta etapa. Usa tu inteligencia.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Confusiones afectan el área laboral, muévete y lograrás mejores resultados. Revisa fracasos para no cometer los mismos errores.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

Acuariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei firmó un DNU para expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina

Milei firmó un DNU para expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina

La agenda de Javier Milei para cerrar julio:Cadena Nacional, reforma del BCRA y reunión al presidente de Corea del Sur

Axel Kicillof inauguró una base de la UTOI en Lomas de Zamora

Tragedia en San Juan:el Ministerio de Seguridad brindó detalles sobre el accidente de helicóptero

Economía

El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados para agosto 2026

El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados para agosto 2026

Subastan cuatriciclos y tractores de una famosa empresa agropecuaria:cuándo y cómo será la modalidad de puja

Jubilados y pensionados ANSES:cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

Cuánto cobra un repartidor de delivery por pedido y cuántas entregas necesita para superar la línea de la pobreza

Internacionales

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

Zelenski advierte sobre un posible ataque masivo de Rusia y vuelve a reclamar misiles Patriot para la defensa de Ucrania

Elecciones en Brasil:quién es Renan Santos, el candidato digital que busca derrotar a Lula y a Flávio Bolsonaro con la fórmula de Milei y Bukele

El Gobierno de Donald Trump quiere que los países de América Latina se rearmen para la lucha contra el narcotráfico