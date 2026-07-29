Axel Kicillof inauguró una base de la UTOI en Lomas de Zamora. Foto: X @Kicillofok

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración de una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el municipio de Lomas de Zamora, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Federico Otermín. Además, entregó dos ambulancias de alta complejidad al distrito.

En ese marco, Kicillof señaló: “Esta nueva base de la UTOI, con más de 100 agentes permanentes, es un paso más en el proceso histórico de transformación que llevamos adelante en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires”.

Axel Kicillof inauguró una base de la UTOI en Lomas de Zamora. Foto: X @Kicillofok

“Hemos invertido en infraestructura, equipado a las fuerzas y profesionalizado a cada uno de los agentes para que cuiden mejor a los y las bonaerenses”, añadió.

“La derecha siempre instala discursos marketineros en torno a la seguridad, pero cuando les toca gobernar predomina el ajuste, las exigencias del FMI y se desentiende absolutamente de cuidar al pueblo”, sostuvo Kicillof, y agregó: “Mientras reclamamos en la Justicia que Milei le devuelva a los bonaerenses los recursos que nos quitó ilegalmente, seguimos generando respuestas: creamos un fondo especial con el que estamos entregando miles de patrulleros en cada uno de los distritos”.

La nueva base, ubicada dentro del predio del Parque Acuático Albertina, cuenta con 100 efectivos que fortalecerán la prevención del delito y la intervención rápida ante conflictos en distintos barrios de la zona conocida como “Cuartel IX”. El despliegue alcanzará a Villa Centenario, Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Lamadrid, Villa Albertina, como así también a los barrios Santa Marta, Santa Catalina y Parque Barón.

Axel Kicillof inauguró una base de la UTOI en Lomas de Zamora. Foto: X @Kicillofok

Por su parte, Alonso expresó: “La nueva base permitirá cuidar mejor a los vecinos de distintos barrios de Lomas de Zamora, un distrito que creció mucho y demanda más presencia policial”. “Este espacio tiene la infraestructura y el equipamiento necesario para que los agentes desarrollen sus tareas en pos de construir un municipio cada vez más seguro”, agregó.

“Esta nueva base es producto del compromiso absoluto que tiene la Provincia y el municipio en el fortalecimiento de la seguridad: son avances que se logran con decisión política e inversiones para llevar tranquilidad a nuestra gente”, subrayó Otermín.

Durante la jornada, el Gobernador junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, puso en funcionamiento dos nuevas ambulancias de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico. La Provincia ya entregó 433 unidades desde el inicio de la gestión.

Por último, Kicillof afirmó: “Hoy se ven dos modelos de gestión muy claros: uno nacional que recorta derechos y abandona a las familias; y uno provincial que, con inversiones y obra pública, mejora la calidad de vida de la gente”. “No vamos a resignarnos ni a bajar los brazos: nuestro pueblo merece un futuro digno, con más trabajo, educación, salud y seguridad”, concluyó.

Axel Kicillof inauguró una base de la UTOI en Lomas de Zamora. Foto: X @Kicillofok

Estuvieron presentes también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, su par de Ambiente, Daniela Vilar; la jefa de Gabinete local, Sol Tischik; funcionarios y funcionarias municipales.

Axel Kicillof cuestionó la visita de la titular del FMI

Durante la presentación, Kicillof cuestionó la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva. “Le quiero decir a la directora del FMI que el petróleo que fue a ver a Vaca Muerta es argentino y tendría que usarse para el desarrollo y la industria nacional”, apuntó.

Axel Kicillof cuestionó la visita de la titular del FMI

Y sumó: “Es una decisión del Gobierno nacional favorecer a sectores extranjeros y concentrados que no viven en nuestros barrios, en la provincia ni en la Argentina”.