Cuánto cobra un repartidor de delivery por pedido y cuántas entregas necesita para superar la línea de la pobreza

Cuántas entregas necesita un delivery para no ser pobre. Foto: NA

Cuánto gana un repartidor de delivery por pedido es una de las principales preguntas para medir la situación económica de quienes trabajan en plataformas digitales. De acuerdo con un relevamiento de la Fundación Encuentro, el pago promedio por entrega alcanzó los $3.165,2 en marzo de 2026.

El estudio fue elaborado a través del índice APP y tomó como referencia los ingresos promedio por pedido en las plataformas PedidosYa y Rappi y los compara con distintos indicadores económicos con el objetivo de estimar cuántas entregas son necesarias para afrontar los principales gastos de un trabajador.

Cuántos pedidos necesita hacer un delivery para no caer en la pobreza

Con esa remuneración, un repartidor necesitó completar 453 pedidos en un mes para reunir un ingreso equivalente al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un hogar de cuatro integrantes, que en junio ascendió a $1.531.473, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cuántas entregas necesita un delivery para no ser pobre. Foto: NA

Cuántos pedidos debe hacer un repartidor de PedidosYa y Rappi para cubrir gastos

Por otro lado, el informe indica que existen difrentes cantidades de pedidos necesarios que debe realizar un repartidor de una app de delivery para alcanzar diferentes niveles de ingresos o afrontar distintos gastos. Por ejemplo:

Necesita hacer 453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo.

320 pedidos para alcanzar el ingreso promedio individual de Argentina.

147 pedidos para sostener un hogar unipersonal sin alquiler.

67 pedidos para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

250 pedidos para pagar un alquiler promedio.

175 pedidos para afrontar la canasta de crianza de un niño.

156 pedidos para cubrir la canasta de crianza de un bebé.

111 pedidos para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

13 pedidos para pagar el Monotributo categoría A.

2 pedidos para llenar el tanque de combustible de una moto.

Durante marzo, el incremento del valor promedio por pedido respondió a una actualización aplicada por PedidosYa, mientras que Rappi mantuvo sin cambios el monto abonado por entrega respecto de los meses anteriores. Esa mejora permitió compensar parcialmente el aumento del costo de vida.

En definitiva, la cantidad de pedidos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total pasó de 454 en diciembre de 2025 a 453 en marzo de 2026, una variación mínima que contrastó con el incremento registrado en otros indicadores económicos.

En tanto, la Fundación Encuentro señaló que el índice refleja la relación entre la evolución del costo de vida y el valor pagado por cada pedido. Cuando la remuneración por entrega no acompaña el ritmo de la inflación, los repartidores deben realizar más viajes para mantener el mismo nivel de ingresos.

En cambio, cuando las plataformas actualizan los pagos, el poder adquisitivo mejora de forma parcial, aunque ese efecto suele perder impacto con el paso de los meses.