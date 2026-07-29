comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cuánto cobra un repartidor de delivery por pedido y cuántas entregas necesita para superar la línea de la pobreza

Un informe de Fundación Encuentro reveló cuánto cobran en promedio los repartidores de apps por cada entrega y cuántos pedidos deben completar al mes para cubrir la Canasta Básica Total.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuántas entregas necesita un delivery para no ser pobre.
Cuántas entregas necesita un delivery para no ser pobre. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuánto gana un repartidor de delivery por pedido es una de las principales preguntas para medir la situación económica de quienes trabajan en plataformas digitales. De acuerdo con un relevamiento de la Fundación Encuentro, el pago promedio por entrega alcanzó los $3.165,2 en marzo de 2026.

El estudio fue elaborado a través del índice APP y tomó como referencia los ingresos promedio por pedido en las plataformas PedidosYa y Rappi y los compara con distintos indicadores económicos con el objetivo de estimar cuántas entregas son necesarias para afrontar los principales gastos de un trabajador.

Cuántos pedidos necesita hacer un delivery para no caer en la pobreza

Con esa remuneración, un repartidor necesitó completar 453 pedidos en un mes para reunir un ingreso equivalente al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un hogar de cuatro integrantes, que en junio ascendió a $1.531.473, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Trabajador de Rappi
Cuántas entregas necesita un delivery para no ser pobre. Foto: NA

Cuántos pedidos debe hacer un repartidor de PedidosYa y Rappi para cubrir gastos

Por otro lado, el informe indica que existen difrentes cantidades de pedidos necesarios que debe realizar un repartidor de una app de delivery para alcanzar diferentes niveles de ingresos o afrontar distintos gastos. Por ejemplo:

Contenido Recomendado

Cambio histórico en las aplicaciones de delivery:Uber compró Pedidos Ya en una operación multimillonaria

Cambio histórico en las aplicaciones de delivery: Uber compró Pedidos Ya en una operación multimillonaria

El palacio perdido de Caballito que duró apenas tres años y quedó ligado al nacimiento del delivery en Buenos Aires

El palacio perdido de Caballito que duró apenas tres años y quedó ligado al nacimiento del delivery en Buenos Aires
  • Necesita hacer 453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo.
  • 320 pedidos para alcanzar el ingreso promedio individual de Argentina.
  • 147 pedidos para sostener un hogar unipersonal sin alquiler.
  • 67 pedidos para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.
  • 250 pedidos para pagar un alquiler promedio.
  • 175 pedidos para afrontar la canasta de crianza de un niño.
  • 156 pedidos para cubrir la canasta de crianza de un bebé.
  • 111 pedidos para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
  • 13 pedidos para pagar el Monotributo categoría A.
  • 2 pedidos para llenar el tanque de combustible de una moto.

Durante marzo, el incremento del valor promedio por pedido respondió a una actualización aplicada por PedidosYa, mientras que Rappi mantuvo sin cambios el monto abonado por entrega respecto de los meses anteriores. Esa mejora permitió compensar parcialmente el aumento del costo de vida.

En definitiva, la cantidad de pedidos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total pasó de 454 en diciembre de 2025 a 453 en marzo de 2026, una variación mínima que contrastó con el incremento registrado en otros indicadores económicos.

En tanto, la Fundación Encuentro señaló que el índice refleja la relación entre la evolución del costo de vida y el valor pagado por cada pedido. Cuando la remuneración por entrega no acompaña el ritmo de la inflación, los repartidores deben realizar más viajes para mantener el mismo nivel de ingresos.

En cambio, cuando las plataformas actualizan los pagos, el poder adquisitivo mejora de forma parcial, aunque ese efecto suele perder impacto con el paso de los meses.

DeliverySueldosPedidos YaRappi
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Jubilados y pensionados ANSES:cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

    Jubilados y pensionados ANSES: cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

  2. De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026:el monto límite para seguir viajando

    De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026: el monto límite para seguir viajando

  3. Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

    Guía salarial para empleadas domésticas: cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

  4. ANSES paga este miércoles 29 de julio:quiénes cobran hoy, DNI por DNI

    ANSES paga este miércoles 29 de julio: quiénes cobran hoy, DNI por DNI

  5. Ni bancarios ni petroleros:el gremio que cerró paritarias con un sueldo básico superior a $4 millones en septiembre

    Ni bancarios ni petroleros: el gremio que cerró paritarias con un sueldo básico superior a $4 millones en septiembre
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La parálisis legislativa que el Gobierno ya no puede ocultar:por qué la eliminación de las PASO no avanza en el Congreso

La parálisis legislativa que el Gobierno ya no puede ocultar: por qué la eliminación de las PASO no avanza en el Congreso

Minuto a minuto | Los tres pedidos cautelares de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad:“Tuvo sus derechos violados en Argentina”

La estrategia ante la ONU tras el fallo firme:qué puede y qué no puede hacer el Comité por la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

¿Puede presentarse a las PASO? Qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner sobre las próximas elecciones 2027

Economía

Cuánto cobra un repartidor de delivery por pedido y cuántas entregas necesita para superar la línea de la pobreza

Cuánto cobra un repartidor de delivery por pedido y cuántas entregas necesita para superar la línea de la pobreza

Aumenta el tren en AMBA desde agosto:cuánto cuesta viajar con SUBE y qué líneas cambian la tarifa

Ni el CV ni la experiencia:una exreclutadora de Google reveló las 4 preguntas que te hacen destacar en una entrevista laboral

Jubilados y pensionados ANSES:cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

General

Vive en Barcelona, no le pasaba dinero a la hija que reside en Chile con la madre, y la Justicia española lo obligó a pagar en euros

Vive en Barcelona, no le pasaba dinero a la hija que reside en Chile con la madre, y la Justicia española lo obligó a pagar en euros

La cuna del turismo de lujo ofrece 800 euros a turistas para recuperarse de la caída por la guerra entre EE.UU. e Irán

Violentos disturbios en Italia:más de 120 policías heridos en protestas contra el tren de alta velocidad Turín-Lyon

Conmoción en Estados Unidos:un hombre asesinó a sus esposa y a sus seis hijos, incendió la casa y luego se suicidó