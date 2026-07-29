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Tragedia en San Juan: el Ministerio de Seguridad brindó detalles sobre el accidente de helicóptero

La Agencia Federal de Emergencias afirmó que “las causas del siniestro continúan bajo investigación”. Los detalles del siniestro.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Así es el helicóptero Bell 412EP, modelo que se accidentó en San Juan.
Así es el helicóptero Bell 412EP, modelo que se accidentó en San Juan. Foto: Wikimedia Commons
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Siete personas murieron este miércoles en San Juan luego de que un helicóptero Bell 412 se estrelle en en Ischigualasto (también llamado Valle de la Luna), en el departamento Valle Fértil

Ante la situación, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, brindó detalles del accidente y afirmó que “las causas del siniestro continúan bajo investigación”.

Qué dijo el Ministerio de Seguridad sobre el accidente de helicóptero en San Juan

“Tras las tareas de verificación realizadas en el lugar del siniestro, se confirma el fallecimiento de las siete personas que se encontraban a bordo del helicóptero Bell 412 accidentado en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, provincia de San Juan”, empieza el comunicado oficial.

Y añade: “Entre las víctimas se encuentran los integrantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch, coordinador regional Centro, y Rodrigo Aimetta, instructor y brigadista; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; y el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan”.

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Comunicado del Ministerio de Seguridad
El comunicado del Ministerio de Seguridad sobre el accidente aéreo en San Juan. Foto: X @AFE_Arg

Por otro lado, la AFE indicó que “las causas del siniestro continúan bajo investigación” y que la agencia “mantiene contacto permanente con las autoridades competentes y colaborará con todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido”.

Cómo fue el accidente de helicóptero en San Juan

Personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) recibió a las 10.30 una activación del ELT (Emergency Locator Transmitter) de un vehículo aéreo de nombre LV-KGR.

La última posición registrada del helicóptero fue en el límite entre La Rioja y San Juan. En, tanto, en el lugar trabajaban la comisión del Subcentro de Mendoza y Protección Civil, personal que encontró la nave a las 13 horas.

Desde el gobierno sanjuanino afirmaron que “se activó el protocolo de búsqueda tras perderse contacto con un helicóptero que participaba de las actividades correspondientes al curso de capacitación en combate de incendios forestales, en el departamento Valle Fértil”.

Esta situación convocó a las autoridades a formar un comité de emergencia en Casa de Gobierno, encabezado por el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado.

Cómo es Ischigualasto, la zona donde cayó el helicóptero en San Juan

El Parque Natural Provincial Ischigualasto se encuentra emplazado en el nordeste de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad capital y a 75 km de la localidad de San Agustín del Valle Fértil.

Popularmente conocido como “Valle de la Luna”, este lugar ocupa unas 62 mil hectáreas y es, junto a su vecino Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja, Patrimonio de la Humanidad.

Según se lee en la web del gobierno sanjuanino, “el suelo de aspecto lunar y las particulares geoformas esculpidas por el agua, el sol y el viento sobre las rocas a lo largo de millones de años, hacen de este un sitio de otro planeta”.

En el ingreso a Ischigualasto, el Cerro Morado regala la vista de paredes verdaderamente enormes. En tanto, en la cima se avistan cóndores y se observa la particular vegetación del lugar.

Hacia el interior del Parque, el circuito principal se recorre exclusivamente en vehículo y con la compañía de un guía autorizado. El mismo alcanza 42 km y lleva 3 horas de duración.

Accidente aéreoSan Juan
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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