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Subastan cuatriciclos y tractores de una famosa empresa agropecuaria: cuándo y cómo será la modalidad de puja

La convocatoria incluye una importante variedad de bienes, entre los que sobresalen tractores de marcas reconocidas como Deutz, Deutz Fahr, John Deere, Valtra y Zanello. También habrá cuatriciclos Honda y Kymco, ampliando las alternativas para productores.

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Subasta de cuatriciclos y tractores de una famosa empresa agropecuaria.
Subasta de cuatriciclos y tractores de una famosa empresa agropecuaria. Foto: Monasterio Tattersall Activos
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El próximo 14 de agosto, Monasterio Tattersall Activos llevará adelante una subasta online de maquinaria agrícola y ganadera perteneciente al establecimiento La Negra SA, con cierre de ofertas previsto para las 13:00 horas. La venta estará sujeta a la aprobación de las entidades vendedoras y reunirá una amplia oferta de equipos destinados a diferentes actividades productivas del sector agropecuario.

Tractores y maquinaria agrícola entre los lotes destacados

La convocatoria incluye una importante variedad de bienes, entre los que sobresalen tractores de marcas reconocidas como Deutz, Deutz Fahr, John Deere, Valtra y Zanello. También saldrán a remate mixers, estercoleras, rastrillos, desmalezadoras, acoplados, transportadores de rollos, palas, comederos para hacienda y diversos implementos para el trabajo rural.

La subasta incluye tractores de marcas famosas como Deutz, Deutz Fahr, John Deere, Valtra y Zanello. Foto: Monasterio Tattersall Activos

Entre las unidades de mayor relevancia se encuentran: un Deutz Fahr AX 4120, un John Deere 5700 con cabina y pala frontal, un Valtra BH 174 y varios John Deere 6415. La nómina se completa con mixers Mainero, equipos Metalbert y otros implementos de uso agrícola y ganadero.

La subasta también incorporará cuatriciclos Honda y Kymco, ampliando las alternativas para productores que requieren vehículos destinados a recorridas, mantenimiento y tareas diarias dentro de los campos.

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Cómo participar de la subasta online

Desde Monasterio Tattersall destacaron que la modalidad digital permite ampliar el universo de compradores y facilitar el acceso a maquinaria usada de marcas reconocidas a través de un sistema de pujas competitivo y transparente.

La subasta también incorporará cuatriciclos Honda y Kymco, ampliando las alternativas para productores. Foto: Monasterio Tattersall Activos

La empresa informó además que las fichas técnicas de los lotes, las condiciones de venta y los requisitos para participar ya se encuentran disponibles en la plataforma de Activos de Monasterio Tattersall.

El procedimiento de compra es completamente digital. Los interesados deben registrarse previamente, solicitar la habilitación correspondiente y cumplir con el requisito de garantía establecido para poder realizar ofertas.

Garantías, ofertas y cierre dinámico de la puja

Para participar, los oferentes deberán constituir una caución del 10% mediante depósito o transferencia bancaria, o bien presentar un 30% a través de echeq en garantía. En caso de no concretar una compra o de que la oferta no resulte ganadora, el monto será reintegrado íntegramente entre cuatro y cinco días hábiles después de la subasta.

Los requisitos para participar están disponibles en la plataforma de Activos de Monasterio Tattersall. Foto: Monasterio Tattersall Activos

Durante el remate, cada participante podrá realizar tantas ofertas como considere necesarias. La firma aclaró que un mismo oferente puede efectuar múltiples propuestas sobre un mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Las ofertas ingresadas no podrán ser anuladas y el sistema permite seguir en tiempo real la evolución de la puja.

Uno de los aspectos más destacados es el mecanismo de cierre dinámico. Según explicó Monasterio Tattersall, si una oferta es realizada durante los últimos 30 segundos previos al cierre, el cronómetro se extenderá automáticamente por otros 30 segundos. El proceso se repetirá mientras continúen ingresando nuevas ofertas dentro de ese período.

De esta manera, todos los interesados disponen de tiempo adicional para mejorar sus propuestas, asegurando una competencia abierta y transparente hasta que, en última instancia, quede firme la oferta de mayor valor.

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