Jubilados y pensionados ANSES: cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

Oficinas ANSES Foto: ANSES

ANSES ya tiene definido el calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas. Sin embargo, este mes habrá un dato clave que muchos beneficiarios deberán tener en cuenta: el feriado nacional del lunes 17 de agosto modificará el ritmo habitual de acreditaciones.

El organismo previsional ordena sus pagos según la terminación del DNI y el tipo de prestación que cobra cada persona. En agosto, el cronograma tendrá una pausa obligada por el feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fecha incluida en el calendario oficial de feriados nacionales.

La interrupción no implica la pérdida del pago ni un cambio en el monto a cobrar, pero sí puede generar dudas entre quienes esperan la acreditación durante esos días. Por eso, es importante revisar con anticipación cuándo corresponde cobrar según el último número del documento.

Por qué el feriado de agosto afecta a jubilados y pensionados

El feriado nacional de agosto caerá el lunes 17, lo que conformará un fin de semana largo de tres días. Al no haber actividad bancaria normal durante esa jornada, las acreditaciones previstas para después del viernes 14 se retoman recién el martes 18.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Este detalle impacta especialmente en los jubilados y pensionados que cobran haberes que no superan la mínima, ya que su calendario comienza antes de mediados de mes y queda dividido por la pausa del feriado.

En paralelo, los haberes previsionales de agosto llegan con una actualización vinculada a la inflación de junio, que fue del 1,9% según el informe del INDEC. Además, de acuerdo con el esquema informado, continúa el refuerzo extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. [

Calendario ANSES de agosto: jubilados que cobran la mínima

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo tendrán el siguiente esquema de pago, organizado por terminación de DNI:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional, no hay actividad bancaria habitual.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

La clave está en que quienes tengan DNI finalizado en 5 no cobrarán el lunes 17, sino el martes 18, ya que el feriado corta la dinámica de pagos.

Jubilados que superan la mínima: cuándo cobran en agosto

En el caso de los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo, ANSES activará el calendario en la última semana del mes. Este grupo no se ve afectado directamente por el feriado del 17, ya que su período de cobro comienza después.

PAMI jubilados Foto: PAMI

El cronograma queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Para este segmento, la recomendación es revisar la cuenta bancaria desde la fecha asignada, ya que el dinero suele quedar disponible durante la jornada de pago establecida.

Pensiones No Contributivas: fechas confirmadas

Las Pensiones No Contributivas, también conocidas como PNC, se liquidarán antes del feriado largo. Esto evita que el descanso nacional del 17 de agosto genere una postergación directa en este grupo.

El calendario será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

De esta manera, todos los titulares de PNC tendrán su fecha de cobro antes del fin de semana largo.

Qué deben revisar los jubilados antes de cobrar

Antes de acercarse al banco o consultar el cajero automático, es recomendable verificar tres datos: terminación del DNI, tipo de prestación y fecha asignada por ANSES. Aunque el cronograma está organizado por documento, no todos los beneficiarios cobran en el mismo tramo.

También conviene recordar que no es obligatorio retirar todo el dinero el mismo día de cobro. Una vez acreditado, el haber queda depositado en la cuenta bancaria correspondiente y puede utilizarse con tarjeta de débito, extracción por cajero o compras en comercios.

La fecha clave que puede generar confusión

El punto más importante del calendario de agosto será el lunes 17, porque al tratarse de un feriado nacional, no habrá actividad bancaria habitual. Por ese motivo, el pago para los DNI terminados en 5 dentro del grupo de jubilados de la mínima pasa al martes 18 de agosto.

En un mes con aumento, bono y feriado, la mejor forma de evitar confusiones es consultar el cronograma completo y anticiparse. Para miles de jubilados y pensionados, saber la fecha exacta de cobro permite organizar gastos, vencimientos y compras esenciales sin depender de información de último momento.