La agenda de Javier Milei para cerrar julio: Cadena Nacional, reforma del BCRA y reunión al presidente de Corea del Sur

Javier Milei anunciará por Cadena Nacional la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Foto: captura video

El presidente Javier Milei afrontará entre este jueves y viernes una intensa agenda política, económica e internacional que tendrá como ejes centrales la presentación formal de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una reunión bilateral de alto nivel con el presidente de Corea del Sur y el anuncio de una nueva inversión energética bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Tras su participación en actividades políticas vinculadas al candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro y su presencia en la ceremonia de asunción de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el mandatario retomará la actividad oficial en el país con una serie de actos considerados estratégicos por la Casa Rosada.

Reforma del BCRA: Milei presentará el proyecto por Cadena Nacional

La primera cita será este jueves a las 20:00 horas, cuando Milei encabezará una Cadena Nacional para presentar oficialmente el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, una iniciativa que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico y monetario.

Milei encabezará una Cadena Nacional para presentar el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

La propuesta ya había sido anticipada por el jefe de Estado ante legisladores oficialistas durante una exposición realizada el pasado 13 de julio en Casa Rosada. Con el mensaje dirigido a toda la ciudadanía, el Ejecutivo buscará reforzar la importancia de una reforma que apunta a limitar la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional y fortalecer el equilibrio de las cuentas públicas.

Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa representa uno de los pilares del esquema económico impulsado por Milei, orientado a restringir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y avanzar hacia una mayor independencia de la autoridad monetaria.

Reunión bilateral entre Argentina y Corea del Sur en Casa Rosada

La agenda continuará el viernes con una fuerte impronta internacional. A las 11:00, el presidente recibirá en Casa Rosada a Lee Jae-myung, su par de la República de Corea del Sur, para mantener una reunión bilateral en la que también participarán los cancilleres de ambos países.

Javier Milei se reunirá el viernes con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la Casa Rosada. Foto: Reuters

Durante el encuentro, las delegaciones repasarán la relación comercial y política entre ambas naciones, además de analizar oportunidades de cooperación e inversión. Posteriormente, funcionarios argentinos y representantes surcoreanos encabezarán una reunión ampliada de trabajo en el Salón Eva Perón para profundizar los acuerdos bilaterales.

La visita es considerada por el Gobierno como una oportunidad para fortalecer los vínculos económicos con una de las principales economías asiáticas y ampliar las posibilidades de intercambio e inversiones en sectores estratégicos.

Inversión de Pampa Energía bajo el RIGI: nueva planta de urea

La actividad oficial de la semana concluirá a las 14:00 con un acto en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada, donde Milei participará del anuncio de un nuevo proyecto de inversión de Pampa Energía bajo el régimen RIGI.

Javier Milei Milei participará del anuncio de un nuevo proyecto de inversión de Pampa Energía bajo el régimen RIGI. Foto: Somos Uno

La iniciativa contempla la construcción de una nueva planta de producción de urea y será presentada por el presidente de la compañía, Marcelo Mindlin, junto a funcionarios del Gabinete nacional. Desde el Gobierno destacan el proyecto como una muestra del interés del sector privado por invertir en áreas estratégicas de la economía argentina a partir de las herramientas de promoción impulsadas por la actual administración.

De esta manera, la Casa Rosada buscará cerrar la semana combinando anuncios vinculados a la política monetaria, la agenda internacional y la promoción de inversiones, tres áreas que el Gobierno considera centrales para su estrategia de gestión.