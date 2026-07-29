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Zelenski advierte sobre un posible ataque masivo de Rusia y vuelve a reclamar misiles Patriot para la defensa de Ucrania

La advertencia llega en un contexto de creciente preocupación en Kiev por la intensificación de los bombardeos rusos con misiles balísticos, un tipo de armamento que las fuerzas ucranianas solo pueden interceptar de manera efectiva mediante los sistemas Patriot.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Zelenski advierte sobre un posible ataque masivo de Rusia y vuelve a reclamar misiles Patriot.
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este miércoles sobre la posibilidad de que Rusia lance un ataque masivo contra territorio ucraniano durante la noche y renovó su pedido a los aliados occidentales para reforzar las capacidades de defensa aérea del país con el suministro de misiles Patriot.

Los rusos prepararon un ataque masivo hace varios días y hay una alta probabilidad de que el ataque se produzca esta noche”, escribió el mandatario en la red social X. Ante esa amenaza, instó a la población a permanecer atenta a las alertas aéreas en todo el país. “Por favor, presten atención hoy en todas las regiones de Ucrania a las alertas de ataque aéreo y manténganse a salvo”, agregó.

Rusia podría intensificar sus ataques con misiles sobre Ucrania

La advertencia de Zelenski llega en un contexto de creciente preocupación en Kiev por la intensificación de los bombardeos rusos con misiles balísticos, un tipo de armamento que las fuerzas ucranianas solo pueden interceptar de manera efectiva mediante los sistemas estadounidenses Patriot.

En ese marco, el mandatario volvió a insistir en la necesidad de que los socios internacionales aporten más misiles para fortalecer el escudo antiaéreo ucraniano. “Esto concierne, en primer lugar, a Estados Unidos y a aquellos socios que tienen misiles Patriot y pueden proporcionarlos para apoyar nuestra defensa”, señaló también a través de X.

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La escasez de interceptores PAC-3 se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades ucranianas, especialmente ante el aumento de los ataques rusos con misiles de largo alcance.

Zelenski y Trump analizaron la producción de misiles Patriot

La nueva solicitud del presidente ucraniano se produjo apenas un día después de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Según informó Zelenski, durante el encuentro ambos analizaron alternativas para fortalecer la defensa aérea de Ucrania, incluida la posibilidad de que el país europeo produzca interceptores Patriot bajo licencia.

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunieron en la Casa Blanca para fortalecer la alianza entre ambos países. Foto: REUTERS

A principios de julio, Trump había manifestado su disposición a autorizar a Ucrania a fabricar estos misiles tierra-aire, considerados esenciales para contrarrestar los ataques rusos con misiles balísticos.

Actualmente, los sistemas Patriot son la principal herramienta de defensa con la que cuenta Ucrania para derribar este tipo de amenazas, por lo que Kiev considera prioritario garantizar un suministro constante de proyectiles interceptores.

Apoyo de Estados Unidos y nuevo impulso a la vía diplomática

Tras el encuentro en el Despacho Oval, Zelenski calificó la reunión con Trump como “buena” y agradeció el respaldo de Washington. En una publicación acompañada por fotografías del encuentro, destacó que ambos dialogaron sobre cooperación militar y sobre la necesidad de revitalizar los esfuerzos diplomáticos.

Volodímir Zelenski calificó la reunión con Trump como “buena” y agradeció el respaldo de Washington. Foto: REUTERS

La reunión, realizada a puertas cerradas y sin presencia de la prensa, tuvo lugar pocas horas antes de que ambos líderes participaran en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales defensores de Ucrania en el Congreso estadounidense.

Por último, Volodímir Zelenski expresó sus condolencias por la muerte del legislador Lindsey Graham, a quien definió como “un verdadero amigo de Ucrania”, en reconocimiento a su respaldo político y militar a Kiev desde el inicio de la invasión rusa.

Volodimir ZelenskiUcraniaRusia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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