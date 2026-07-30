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Milei firmó un DNU para expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar del país a ciudadanos extranjeros. La medida alcanza a quienes difundan o promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o los argentinos por su nacionalidad, así como a quienes cometan actos de ultraje contra los símbolos patrios.

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Javier Milei.
Javier Milei. Foto: EFE
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El Gobierno nacional publicó este jueves, durante la madrugada, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros del país. La medida alcanza a quienes promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, fue anunciado por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), que explicó que la decisión responde a las “recientes manifestaciones de hostilidad” dirigidas contra la Argentina y sus ciudadanos.

“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, señala el texto oficial.

El Gobierno publicó un decreto en el que expulsará o impedirá el ingreso al país de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina. Foto: Gobierno.

Además, el comunicado sostiene: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

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Según el Ejecutivo, estas expresiones se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, especialmente a través de publicaciones en redes sociales.

La nueva normativa establece que, en estos casos, las autoridades podrán intimar al extranjero a abandonar el país dentro de un plazo determinado o disponer directamente su expulsión del territorio nacional. Asimismo, el nuevo texto del artículo 63 dispone que, antes de adoptar esa medida, las autoridades deberán evaluar las circunstancias fácticas y personales de cada caso.

Qué establece el DNU firmado por Javier Milei

El Gobierno modificó la Ley de Migraciones para sumar nuevos motivos por los que un extranjero podrá ser rechazado al intentar ingresar a la Argentina o expulsado del país.

Con el nuevo DNU, no podrán entrar al territorio argentino quienes hayan difundido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan participado en actos de ultraje a los símbolos patrios, como la bandera, el escudo o el himno.

De todos modos, el decreto aclara que las críticas políticas, las opiniones, el disenso ideológico o las expresiones realizadas en el ejercicio de los derechos constitucionales no serán motivo de sanción.

Según el Gobierno, la medida busca responder al aumento de mensajes de odio y actos de hostilidad contra la Argentina, su cultura y su identidad nacional.

Cuándo se podrá cancelar la residencia

El DNU también permite cancelar la residencia de un extranjero que ya viva en la Argentina si difundió mensajes de odio contra los argentinos por su nacionalidad, promovió hechos de violencia o participó en actos de ultraje a los símbolos patrios.

En esos casos, las autoridades podrán iniciar el proceso para expulsarlo del país, siempre analizando las circunstancias particulares de cada situación.

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