El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados para agosto 2026

El Gobierno oficializó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados para agosto. Foto: Foto generada con IA

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante agosto. La medida fue establecida mediante el Decreto 686/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La normativa dispone el otorgamiento de un refuerzo económico de hasta $70.000 destinado a quienes perciban los haberes previsionales alcanzados por los parámetros fijados en el decreto, con el objetivo de complementar los ingresos de los sectores de menores recursos.

A quiénes alcanza el beneficio

El beneficio alcanzará a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), así como a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y graciables abonadas por el organismo.

El decreto establece que los beneficiarios cuyos ingresos previsionales, sumando todas las prestaciones vigentes, sean iguales o inferiores al haber mínimo, recibirán el bono completo de $70.000.

Jubilados bono Foto: ANSES

En tanto, quienes perciban un monto superior al haber mínimo también podrán acceder al refuerzo, aunque de manera proporcional. En esos casos, el bono será equivalente a la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance el valor del haber mínimo más los $70.000 del beneficio extraordinario.

Asimismo, el Gobierno aclaró que las prestaciones deberán encontrarse vigentes al momento de la liquidación del bono. También precisó que el refuerzo tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para el cálculo de otros conceptos previsionales.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en agosto?

Con la actualización de los haberes previsionales, estos serán los montos que percibirán los beneficiarios de la Anses durante agosto:

Jubilación mínima : $419.775

Jubilación máxima : $2.824.694

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $335.820

Prestación Básica Universal (PBU): $192.028

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Anses

Los titulares de jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales pueden verificar cuándo y dónde cobrarán sus haberes a través de la plataforma de la Anses. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Acceder al apartado de consulta de cobros. Ingresar el número de CUIL o de beneficio. Hacer clic en “Consulta”.

Si la prestación se encuentra habilitada para el período correspondiente, el sistema informará la fecha y el lugar de pago, dentro del calendario establecido para ese mes.

ANSES cobro Foto: ANSES

Cómo iniciar el trámite de jubilación en Anses

Quienes estén en condiciones de jubilarse deben realizar el trámite a través de la Anses siguiendo este procedimiento: