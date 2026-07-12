¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Aries para el 12 de julio de 2026

En la astrología, Aries está regido por Marte. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Diamante. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 12 de julio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

No intentes que todo sea racional y lógico en tu vida amorosa, pues muchas veces lo más interesante es lo que menos te esperas.

Salud y energía de Aries este día 12 de julio de 2026

Cada paso que des evalúalo, podrás evitar caer en una pileta vacía. Reflexiona cuidadosamente sobre los resultados de tus acciones.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

Iniciarás proyectos con posibilidades de futuro. La forma en la que inviertas tus recursos tenderá a ser sensata.

¿Cuáles son las fechas de Aries? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries? Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Aries? Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries? El número de la suerte de Aries es el 9.