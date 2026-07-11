Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

ANSES y su calendario de pagos de julio 2026: cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

Los haberes llegan con un incremento del 2,15% por movilidad y, en el caso de quienes perciben la jubilación mínima, continúa el bono extraordinario de hasta $70.000.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
ANSES y su calendario de pagos.
ANSES y su calendario de pagos. Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El calendario de pagos de ANSES para julio de 2026 ya está definido. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y comenzaron el 8 de julio, tanto para jubilados como para pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Además del cronograma, este mes trae una actualización de los haberes previsionales del 2,15%, correspondiente a la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Jubilados en ANSES. Foto: ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026?

Con el incremento aplicado por ANSES, la jubilación mínima se eleva a $411.989,33. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo reciben un total de $481.989,33 durante julio.

El aumento también alcanza a las pensiones, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se actualizan automáticamente según la movilidad previsional vigente.

Contenido Recomendado

ANSES confirmó nuevos límites para SUAF:quiénes pierden el beneficio en julio

ANSES confirmó nuevos límites para SUAF: quiénes pierden el beneficio en julio

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran este miércoles 8 de julio y de cuánto es el monto

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de julio y de cuánto es el monto

Calendario de pago de las Pensiones No Contributivas

Los primeros beneficiarios en cobrar serán los titulares de Pensiones No Contributivas, con el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima

Los beneficiarios que cobran hasta un haber mínimo reciben sus pagos entre el 8 y el 22 de julio, según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de julio:

  • DNI 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI 8 y 9: 29 de julio.

Qué prestaciones reciben el aumento del 2,15%

El incremento dispuesto para julio alcanza a todas las prestaciones previsionales que administra ANSES: jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM.

Pagos de ANSES. Foto: ANSES

En el caso de los beneficiarios de la jubilación mínima, el aumento se complementa con el bono extraordinario de hasta $70.000. Para quienes perciben haberes superiores, el refuerzo será proporcional hasta el límite establecido por el Gobierno, mientras que quienes superen ese tope no recibirán el bono.

Con este cronograma, ANSES completará el pago de todas las prestaciones previsionales antes de finalizar julio, permitiendo que millones de beneficiarios conozcan con anticipación la fecha exacta de acreditación de sus haberes.

ANSESJubilaciónAsignaciones familiaresEconomía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cuánto sale una picada para alentar a la Selección Argentina y qué conviene más:comprarla hecha o prepararla en casa

    Cuánto sale una picada para alentar a la Selección Argentina y qué conviene más: comprarla hecha o prepararla en casa

  2. Salarios de la Policía Federal y la Policía Bonaerense:cuánto cobra cada cargo y cómo influye la antigüedad

    Salarios de la Policía Federal y la Policía Bonaerense: cuánto cobra cada cargo y cómo influye la antigüedad

  3. Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

    Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

  4. ANSES confirmó el calendario de julio:qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5 o 6

    ANSES confirmó el calendario de julio: qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5 o 6

  5. Alfajores y chocolates, de $400 a $22.000:cuánto cuesta regalar en la Semana de la Dulzura

    Alfajores y chocolates, de $400 a $22.000: cuánto cuesta regalar en la Semana de la Dulzura
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Caso Skanska:el Tribunal Oral Federal 4 prepara el veredicto en el juicio contra De Vido y José López

Caso Skanska: el Tribunal Oral Federal 4 prepara el veredicto en el juicio contra De Vido y José López

Argentina compra fusiles ARAD a Israel para reemplazar los FAL:los detalles del acuerdo por US$12 millones

Reforma del Banco Central:tras el anuncio, qué analiza Javier Milei sobre su plan de dolarización

El Gobierno busca eliminar los subsidios de Zona Fría en más de 55 ciudades bonaerenses:el resto de los proyectos que quiere aprobar en el Congreso

Economía

ANSES y su calendario de pagos de julio 2026:cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

ANSES y su calendario de pagos de julio 2026: cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

El plan del gobierno de Milei de cara a las elecciones:el programa financiero hasta 2027 y cómo “apagar el Estado” si se agota el Presupuesto

Cuánto sale una picada para alentar a la Selección Argentina y qué conviene más:comprarla hecha o prepararla en casa

Cómo cambió el consumo en Argentina durante el Mundial:qué compran los hinchas antes de cada partido

Internacionales

Cuba sufrió otro apagón masivo:ya son nueve colapsos eléctricos desde fines de 2024

Cuba sufrió otro apagón masivo: ya son nueve colapsos eléctricos desde fines de 2024

El hombre más rico de Alemania quiere expandir sus negocios y busca competir con Google

El Pentágono desclasificó 40 archivos secretos de ovnis:videos de las fuerzas armadas, audios y el misterio en una planta nuclear

Descubrieron en Uruguay un nuevo dinosaurio gigante:habitó hace 83 millones de años y lo llamaron “El Protector”