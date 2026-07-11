ANSES y su calendario de pagos de julio 2026: cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

ANSES y su calendario de pagos. Foto: ANSES

El calendario de pagos de ANSES para julio de 2026 ya está definido. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y comenzaron el 8 de julio, tanto para jubilados como para pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Además del cronograma, este mes trae una actualización de los haberes previsionales del 2,15%, correspondiente a la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Jubilados en ANSES. Foto: ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026?

Con el incremento aplicado por ANSES, la jubilación mínima se eleva a $411.989,33. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo reciben un total de $481.989,33 durante julio.

El aumento también alcanza a las pensiones, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se actualizan automáticamente según la movilidad previsional vigente.

Calendario de pago de las Pensiones No Contributivas

Los primeros beneficiarios en cobrar serán los titulares de Pensiones No Contributivas, con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio .

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio .

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio .

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio .

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima

Los beneficiarios que cobran hasta un haber mínimo reciben sus pagos entre el 8 y el 22 de julio, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de julio .

DNI terminados en 1: 10 de julio .

DNI terminados en 2: 13 de julio .

DNI terminados en 3: 14 de julio .

DNI terminados en 4: 15 de julio .

DNI terminados en 5: 16 de julio .

DNI terminados en 6: 17 de julio .

DNI terminados en 7: 20 de julio .

DNI terminados en 8: 21 de julio .

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de julio:

DNI 0 y 1: 23 de julio .

DNI 2 y 3: 24 de julio .

DNI 4 y 5: 27 de julio .

DNI 6 y 7: 28 de julio .

DNI 8 y 9: 29 de julio.

Qué prestaciones reciben el aumento del 2,15%

El incremento dispuesto para julio alcanza a todas las prestaciones previsionales que administra ANSES: jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM.

Pagos de ANSES. Foto: ANSES

En el caso de los beneficiarios de la jubilación mínima, el aumento se complementa con el bono extraordinario de hasta $70.000. Para quienes perciben haberes superiores, el refuerzo será proporcional hasta el límite establecido por el Gobierno, mientras que quienes superen ese tope no recibirán el bono.

Con este cronograma, ANSES completará el pago de todas las prestaciones previsionales antes de finalizar julio, permitiendo que millones de beneficiarios conozcan con anticipación la fecha exacta de acreditación de sus haberes.