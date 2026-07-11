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Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

La Embajada de Francia en Argentina tomó una fuerte medida diplomática contra la vicegobernadora de Mendoza luego de un polémico mensaje publicado durante el Mundial 2026. El embajador Romain Nadal afirmó que “el racismo no es una opinión, es un delito”.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. Foto: X/@MendozaPost
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La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quedó en el centro de una controversia internacional luego de que la Embajada de Francia en Argentina la declarara “persona no grata” por un mensaje publicado en redes sociales durante el Mundial 2026, en el que calificó al seleccionado francés como un “equipo africano flojo de modales” y lanzó críticas contra el delantero Kylian Mbappé.

La decisión de la representación diplomática francesa elevó el conflicto a un plano institucional y generó un fuerte impacto político, al tratarse de una medida inusual contra una funcionaria en ejercicio.

El mensaje de Hebe Casado que desató la polémica

La controversia comenzó durante el encuentro entre Francia y Paraguay por los octavos de final de la Copa del Mundo. A través de su cuenta en la red social X, Casado publicó: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

El comentario generó una inmediata ola de críticas por su contenido, que fue interpretado por distintos sectores como discriminatorio hacia los jugadores del seleccionado francés, muchos de ellos descendientes de inmigrantes africanos.

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Con el paso de las horas, la polémica trascendió las redes sociales y llegó a la Embajada de Francia en Argentina, que decidió responder oficialmente.

La respuesta de Francia

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, fue contundente al condenar las declaraciones de la dirigente mendocina. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, sostuvo el diplomático.

Francia catalogó a Hebe Casado como "persona no grata". Foto: Unsplash.

Además de declarar a Casado “persona no grata”, la Embajada informó que ningún funcionario francés participará en reuniones oficiales con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora forma parte de esos encuentros. No obstante, aclararon que la medida no implica restricciones para que la funcionaria pueda viajar a Francia.

La defensa de Hebe Casado

Tras el revuelo, la vicegobernadora defendió sus publicaciones y aseguró que sus expresiones formaban parte del “folklore futbolero”.

“El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto”, afirmó en declaraciones a medios mendocinos.

Casado también rechazó que su comentario tuviera un contenido racista y cuestionó la interpretación realizada por quienes la criticaron.

“No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior”, sostuvo durante una entrevista radial.

Según explicó, la intención de su mensaje nunca fue discriminar, sino hacer referencia a la composición del plantel francés en un contexto futbolístico.

Otro posteo que profundizó las críticas

La polémica creció aún más cuando Casado compartió una publicación que afirmaba que Francia era “la selección de África” y exhibía un listado de futbolistas que supuestamente no habían nacido en territorio francés.

Sin embargo, esa información fue cuestionada porque contenía datos inexactos. En el actual plantel francés, solo algunos jugadores nacieron fuera de Francia, entre ellos Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba, mientras que la mayoría nació en suelo francés, aunque muchos tienen ascendencia africana o de otros países.

Un historial marcado por las controversias

No es la primera vez que Hebe Casado protagoniza declaraciones que generan fuerte repercusión pública.

La dirigente, médica de profesión y actualmente alineada con La Libertad Avanza tras su paso por el PRO, ya había sido cuestionada en 2025 por calificar algunas carreras universitarias como “hobbies” y poner en duda el financiamiento estatal de propuestas académicas sin salida laboral.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. Foto: X/@hebesil

Años antes, durante la pandemia de coronavirus, también había generado rechazo al publicar un mensaje en el que deseaba que el entonces presidente Alberto Fernández, tras contraer Covid-19, contagiara a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La nueva controversia, esta vez con repercusiones diplomáticas, vuelve a colocar a la vicegobernadora mendocina en el centro del debate público y suma tensión a la relación entre la representación francesa y las autoridades provinciales.

MendozaDiplomaciaMundial 2026Selección FranciaKylian Mbappé
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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