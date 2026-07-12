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Alivio al bolsillo en vacaciones de invierno: los descuentos y las cuotas sin interés que ofrece un popular banco

Entre los beneficios, que rigen a partir del mes de julio, se encuentran cuotas sin interés y 20% de descuento en diversos productos. Los detalles.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Qué descuentos ofrece el Banco Provincia.
Qué descuentos ofrece el Banco Provincia. Foto: Banco Provincia
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Las vacaciones de invierno en Argentina comenzarán el próximo lunes 20 de julio y serán hasta el viernes 31 de julio y muchas personas ya piensan en viajes tanto dentro como fuera del país. Otras familias, en tanto, optan por quedarse en la ciudad y armar planes culturales o recreativos.

Para ambos casos, el Banco Provincia ha dispuesto una serie de beneficios bancarios ideales para disfrutar en temporada invernal.

Nuevos descuentos por parte del Banco Provincia. Foto: Instagram @banco_provincia

La entidad financiera de la provincia de Buenos Aires armó una propuesta de promociones especiales para actividades dirigidas, en especial, a niños y adolescentes en edad escolar y a sus padres.

Banco Provincia: cuáles son los beneficios clave para estas vacaciones de invierno

El Banco Provincia comunicó una diversa gama de ofertas y descuentos para todos los días del mes de julio, es decir, que las familias ya pueden hacer uso de los beneficios bancarios.

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Las principales promociones tienen que ver con 20% de ahorro y 4 o 6 cuotas sin interés en cines, teatros, parques, paseos y recitales.

Durante las vacaciones de invierno, las familias podrán acceder a estos beneficios bancarios pagando con Tarjetas de crédito Visa y Mastercard, ambas del Banco Provincia. Los descuentos alcanzan los $20 mil pesos como tope.

Qué rubros y actividades incluyen los beneficios del Banco Provincia

Tanto turistas como familias podrán disfrutar de la temporada invernal con descuentos, sobre todo, en propuestas culturales y recreativas. Por ejemplo, habrá beneficios bancarios de 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en los siguientes eventos masivos:

  • Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, que se llevará a cabo desde el 11 de julio hasta el 2 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires.
  • Feria del Libro Infantil de Mar del Plata, que será del 18 de julio al 3 de agosto en la icónica cafetería de “Torreón del Monje”.

Cuenta DNI: cuál es la gran novedad para los usuarios en julio 2026

La buena noticia para los clientes del Banco Provincia que, además, posean la billetera virtual de Cuenta DNI es que en la temporada invernal 2026 podrán acceder 40% de reintegro en pasajes de transporte sin pagan a través del NFC.

Cuáles son los descuentos del Banco Provincia. Foto: Banco Provincia

Es importante destacar que este beneficio financiero está solo disponible para jóvenes de entre 13 y 17 años que tengan Cuenta DNI.

Los beneficios tienen un tope de reintegro de 15 mil pesos y también estarán vigentes durante todo el mes de julio.

Vacaciones de inviernoBanco ProvinciaDescuentosEconomía argentinaCuenta DNI
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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