Suiza sorprende al mundo: la ciudad donde todos sueñan vivir por su calidad de vida

Zúrich combina lujo, naturaleza y bienestar y figura entre las mejores del mundo Foto: Wikipedia

Vivir cerca del agua, moverse sin depender del auto, acceder a buenos sistemas de salud y educación, caminar seguro por la calle y tener espacios verdes a pocos minutos de casa. Para muchos, esa combinación parece un ideal difícil de alcanzar. Sin embargo, algunas ciudades lograron convertir esos beneficios en parte de la vida diaria y hoy aparecen entre los destinos urbanos más deseados del planeta.

El Global Liveability Index 2026, elaborado por Economist Intelligence Unit, evaluó 173 ciudades a partir de indicadores agrupados en cinco grandes categorías: estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. En la edición de 2026, Copenhague volvió a quedar en el primer lugar, seguida por Viena, Melbourne, Sídney y Zúrich, según el informe de EIU y la cobertura internacional sobre el ranking.

Más allá de los puntajes, el resultado muestra una tendencia clara: las ciudades mejor posicionadas no solo tienen buenos servicios, sino que también ofrecen una rutina más simple, conectada con la naturaleza y menos dependiente del estrés urbano.

Copenhague, la ciudad donde la bicicleta marca el ritmo

La capital de Dinamarca volvió a liderar el ranking global y se consolidó como una referencia mundial en calidad de vida. Copenhague obtuvo puntajes destacados por su estabilidad, educación e infraestructura, factores que explican por qué se mantiene como una de las ciudades más admiradas para vivir.

Lo que más llama la atención de la ciudad no es solo su eficiencia, sino la naturalidad con la que incorpora hábitos saludables a la rutina. Ir al trabajo en bicicleta, caminar por barrios seguros, nadar en zonas urbanas habilitadas o pasar la tarde frente al agua son actividades comunes para quienes viven allí.

Copenhague, Dinamarca. Foto: Unsplash

La infraestructura ciclista es uno de sus grandes diferenciales. En Copenhague, la bicicleta no funciona como una alternativa recreativa, sino como un verdadero medio de transporte. Esa planificación reduce tiempos, mejora la movilidad y refuerza una idea cada vez más valorada: la mejor ciudad no es necesariamente la más grande, sino la que hace más fácil la vida cotidiana.

Viena, elegancia urbana con servicios públicos de alto nivel

Viena ocupa el segundo lugar del ranking 2026 y mantiene su prestigio como una de las capitales europeas más equilibradas. La ciudad se destaca especialmente por sus sistemas de salud y educación, ámbitos en los que vuelve a figurar entre las mejores del mundo.

Su atractivo no depende únicamente de sus palacios, museos o cafés históricos. La verdadera fortaleza de Viena está en su escala humana. Muchos barrios permiten resolver gran parte de la rutina caminando o con transporte público, algo que reduce la fricción diaria y mejora la experiencia urbana.

Viena Austria

La capital austríaca también combina cultura y pausa. En una misma jornada se puede trabajar, moverse en tranvía, visitar un mercado, tomar café en una terraza o caminar junto al Danubio. Esa mezcla entre infraestructura, tradición y ritmo tranquilo explica por qué Viena sigue siendo una de las ciudades más buscadas por quienes priorizan bienestar, seguridad y acceso a servicios.

Melbourne y Sídney: Australia pisa fuerte en calidad de vida

Australia volvió a tener una presencia destacada en el top global. Melbourne quedó tercera y Sídney cuarta, lo que confirma el peso del país entre los destinos urbanos con mejor calidad de vida. Además, el top 10 de EIU incluye también a Adelaide, otra ciudad australiana muy bien posicionada.

Sidney, Australia, Reuters

Melbourne se diferencia por su perfil cultural. Es una ciudad de cafés, barrios diversos, arte callejero, música, gastronomía internacional y espacios verdes. Su encanto está en la variedad: cada zona tiene identidad propia y permite vivir experiencias distintas sin salir de la misma ciudad.

Sídney, en cambio, combina vida urbana con naturaleza de forma muy visible. Playas, puerto, parques, ferris y caminatas costeras forman parte de la rutina de muchos residentes. Esa cercanía con el paisaje es una de las razones por las que se la considera una ciudad global con espíritu relajado.

En ambas aparece una clave común: la calidad de vida no se mide solo por el empleo o los ingresos, sino también por cómo se vive el tiempo libre.

Zúrich, eficiencia suiza y naturaleza a pocos minutos

Zúrich completa el grupo de las cinco ciudades mejor ubicadas en el ranking. La ciudad suiza se caracteriza por su eficiencia, limpieza, seguridad, transporte confiable y fuerte vínculo con el agua y las montañas. En la edición 2026, quedó dentro del top cinco global de habitabilidad.

Suiza tiene una de las mejores ciudades para vivir: qué la hace tan especial Foto: Wikipedia

Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de pasar rápidamente de una rutina laboral intensa a un entorno natural. El lago de Zúrich, los ríos y las vistas hacia los Alpes forman parte del paisaje cotidiano. Esa cercanía con la naturaleza funciona como un diferencial clave frente a otras grandes ciudades más densas o congestionadas.

Zúrich también refleja una de las grandes tendencias urbanas actuales: las ciudades más valoradas son aquellas que combinan servicios eficientes, espacio público cuidado y sensación de orden.

Qué tienen en común las mejores ciudades para vivir

Aunque están en países distintos y tienen identidades muy marcadas, Copenhague, Viena, Melbourne, Sídney y Zúrich comparten varios rasgos. Todas ofrecen buenos sistemas de transporte, acceso a salud y educación, espacios públicos de calidad, seguridad y una fuerte relación con la cultura o la naturaleza.

El ranking de EIU también muestra que Europa occidental sigue siendo una de las regiones más sólidas en habitabilidad, mientras que Asia mejoró su desempeño por avances en salud; al mismo tiempo, la estabilidad cayó en algunas regiones afectadas por conflictos geopolíticos.

Por eso, la pregunta ya no es solo cuál es la ciudad más linda o más famosa. La verdadera diferencia está en otro punto: cuál permite vivir mejor todos los días.

La nueva fórmula del bienestar urbano

El ranking 2026 deja una conclusión potente: las mejores ciudades del mundo no ganan por tener los edificios más altos ni por ser las más pobladas. Ganan porque resuelven bien lo básico: transporte, salud, educación, seguridad, espacios verdes, cultura y tiempo.

En un mundo donde muchas personas buscan emigrar, invertir o simplemente imaginar una vida distinta, estas ciudades funcionan como modelos de lo que podría ser el futuro urbano. Menos caos, más cercanía. Menos dependencia del auto, más movilidad inteligente. Menos estrés, más vida cotidiana de calidad.

Y ahí está la clave que explica por qué Copenhague, Viena, Melbourne, Sídney y Zúrich no solo lideran un ranking: también representan el sueño de millones de personas que se preguntan cómo sería vivir en una ciudad pensada para disfrutarla.