Por la presión de Trump y el temor internacional: la potencia de la OTAN que autorizó una inyección multimillonaria en defensa

Alemania invierte en defensa. Foto: Reuters (Christian Mang)

La carrera por el rearme en Europa continúa acelerándose y Alemania se posiciona como uno de sus principales protagonistas. El Gobierno alemán proyecta emitir deuda por más de 912.000 millones de dólares hasta 2030 para financiar un fuerte incremento del gasto militar y renovar infraestructura estratégica, una decisión que representa el mayor esfuerzo presupuestario en defensa desde el final de la Guerra Fría.

Según las proyecciones, solo en 2027 Berlín prevé captar más de 228.000 millones de dólares en los mercados financieros, un 12,5 % más que este año. Gran parte de esos recursos estarán destinados a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y cumplir con los nuevos objetivos fijados por la OTAN.

Alemania lidera el aumento masivo del gasto militar en Europa

El presupuesto de defensa alemán alcanzaría los 124.000 millones de dólares el próximo año y continuaría creciendo hasta situarse cerca de 209.000 millones de dólares en 2030.

Además del aumento del gasto militar, el Gobierno creó un fondo especial de aproximadamente 570.000 millones de dólares para modernizar puentes, carreteras, hospitales, escuelas, ferrocarriles y redes energéticas, consideradas infraestructuras críticas en un escenario de seguridad cada vez más complejo.

El Ejecutivo alemán también tiene previsto destinar alrededor de 13.200 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania durante el próximo año.

Cuáles son los motivos detrás del incremento en el presupuesto de defensa

El plan responde a una combinación de factores estratégicos. Por un lado, Berlín considera que la invasión rusa de Ucrania modificó de forma permanente el panorama de seguridad en Europa y obliga a reforzar las capacidades militares del continente.

Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre el futuro compromiso de Estados Unidos con la defensa europea llevó a Alemania a acelerar su propio proceso de rearme.

Tras la llegada al poder del canciller Friedrich Merz, el Gobierno modificó además el denominado “freno constitucional de la deuda”, permitiendo excluir del límite fiscal las inversiones militares superiores al 1 % del Producto Bruto Interno.

El objetivo oficial es elevar el gasto en defensa hasta el 2,8 % del PIB este año y alcanzar el 3,5 % a partir de 2029.

La fuerte presión de Donald Trump sobre los aliados de la Alianza Atlántica

Uno de los factores que más influyó en este cambio fue la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien volvió a reclamar que los miembros europeos de la OTAN asuman una mayor responsabilidad financiera en materia de defensa.

Desde Washington se insiste desde hace años en que los aliados deben incrementar significativamente sus presupuestos militares y reducir la dependencia del respaldo estadounidense.

Esa presión aceleró los planes de varios países europeos para fortalecer sus ejércitos y garantizar una mayor autonomía estratégica frente a futuras crisis.

Qué tecnologías y aeronaves de combate recibirán la mayor inyección económica

La mayor parte de los nuevos recursos estará destinada a la modernización integral de las Fuerzas Armadas alemanas.

Entre las prioridades figuran la adquisición de nuevos sistemas de defensa aérea, municiones, vehículos blindados, capacidades de guerra electrónica, drones, inteligencia artificial aplicada al combate y la renovación de la flota de aeronaves militares.

También continuará la incorporación de los cazas F-35 Lightning II, adquiridos para reemplazar parte de la flota de aviones Tornado y fortalecer la capacidad de disuasión nuclear de la OTAN. Paralelamente, Alemania mantiene su participación en el programa Eurofighter Typhoon y en el desarrollo del futuro sistema de combate aéreo europeo (FCAS).

No obstante, especialistas advierten que el aumento del presupuesto no garantiza resultados inmediatos debido a los problemas de producción que enfrenta la industria europea de defensa, afectada por demoras, escasez de mano de obra y dificultades en las cadenas de suministro.

La reacción de Rusia ante el rearme masivo en las fronteras europeas

Desde Moscú, el incremento del gasto militar europeo fue recibido con fuertes críticas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la Unión Europea está evolucionando de un bloque económico hacia un bloque “económico y militar”, impulsado por la pérdida de confianza en las garantías de seguridad de Estados Unidos.

Además, sostuvo que los gobiernos europeos utilizan a Rusia como argumento para justificar el aumento del gasto en defensa frente a sus ciudadanos. Según afirmó, las autoridades occidentales presentan a Moscú como “el mal perfecto” para convencer a los contribuyentes de destinar más recursos al complejo militar-industrial y al apoyo militar a Ucrania.

Mientras las tensiones entre Rusia y Occidente continúan creciendo, el fuerte incremento del presupuesto alemán confirma que Europa atraviesa la mayor transformación de su política de defensa desde el fin de la Guerra Fría.