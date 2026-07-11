Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

ANSES: qué significa cada ítem del recibo de jubilación y cómo detectar descuentos que no corresponden

Conocé qué significan PBU, PC, PAP, bonos, aguinaldo y descuentos en el recibo de jubilación de ANSES. Paso a paso para consultarlo en Mi ANSES.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Recibo ANSES
Recibo ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Miles de jubilados y pensionados consultan todos los meses su recibo de haberes de ANSES para saber cuánto van a cobrar, qué conceptos integran la liquidación y cuáles son los descuentos aplicados. El comprobante puede revisarse desde Mi ANSES, tanto en la web como en la aplicación oficial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde junio de 2026, ANSES informó que los titulares también pueden acceder al recibo desde la app y consultar el historial de liquidaciones disponible desde 2021.

Por qué conviene revisar el recibo de jubilación todos los meses

El recibo de haberes no es solo un comprobante del dinero depositado. También permite conocer cómo se compone el pago mensual, qué adicionales se sumaron, qué retenciones se aplicaron y cuál es el monto neto final que recibirá el beneficiario. Según la información difundida por ANSES y replicada por medios especializados, el documento incluye datos del titular, período liquidado, tipo de prestación, banco de cobro, haberes, descuentos y total a cobrar.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Revisarlo con frecuencia ayuda a detectar errores en la liquidación, descuentos desconocidos, cuotas de créditos, retenciones de obra social o diferencias vinculadas a aumentos, bonos y aguinaldo. Para muchos jubilados, este control mensual es clave porque permite iniciar un reclamo antes de que una irregularidad se repita durante varios períodos.

Qué significan PBU, PC y PAP en el recibo de ANSES

Dentro del recibo pueden aparecer distintos conceptos previsionales. Uno de los más importantes es la Prestación Básica Universal, conocida como PBU, que forma parte del haber jubilatorio para quienes cumplen con los requisitos de edad y aportes. También puede figurar la Prestación Compensatoria, identificada como PC, vinculada con aportes realizados antes del 30 de junio de 1994.

Contenido Recomendado

ANSES y su calendario de pagos de julio 2026:cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

ANSES y su calendario de pagos de julio 2026: cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

ANSES confirmó nuevos límites para SUAF:quiénes pierden el beneficio en julio

ANSES confirmó nuevos límites para SUAF: quiénes pierden el beneficio en julio

Otro ítem frecuente es la Prestación Adicional por Permanencia, o PAP, que contempla los años aportados con posterioridad a esa fecha. Estos conceptos forman parte de la estructura del haber y pueden variar según la historia laboral de cada persona. Por eso, no todos los recibos muestran exactamente los mismos códigos ni los mismos importes.

Bonos, aguinaldo y extras: cuándo aparecen en la liquidación

Además del haber mensual, ANSES puede incluir conceptos adicionales cuando corresponde. Entre ellos se encuentran los bonos extraordinarios previsionales, suplementos, retroactivos o diferencias de meses anteriores. Estos montos aparecen identificados dentro del recibo para que el titular pueda verificar si fueron liquidados correctamente.

En junio y diciembre también puede aparecer el Sueldo Anual Complementario, conocido como aguinaldo. En el recibo puede figurar como prestación anual complementaria o bajo una denominación similar, según el tipo de beneficio. Este punto es importante porque muchos jubilados esperan un refuerzo en esos meses y el recibo permite confirmar si fue incorporado.

Descuentos en jubilaciones: cuáles son habituales

La sección de descuentos suele generar dudas. Algunos descuentos son obligatorios, como el aporte a la obra social. En el caso de PAMI, distintas guías previsionales señalan que la retención se calcula sobre la jubilación mínima y, si el haber supera ese monto, se aplica un porcentaje adicional sobre el excedente, de acuerdo con la normativa vigente.

Mi ANSES jubilados Foto: ANSES

También pueden aparecer cuotas de créditos ANSES, si el beneficiario tiene un préstamo vigente, o descuentos vinculados a moratorias previsionales. En esos casos, el recibo permite controlar cuánto se descuenta cada mes y si el importe coincide con lo esperado. Ámbito informó que la plataforma Mi ANSES permite revisar el detalle de créditos cuando existe más de un préstamo activo.

Qué hacer si aparece un descuento desconocido

Si el jubilado o pensionado detecta un descuento que no reconoce, lo primero es identificar el concepto y la entidad asociada. Puede tratarse de una mutual, cooperativa, servicio optativo, cuota de préstamo o retención autorizada. Si el titular no recuerda haber aceptado ese descuento, conviene reunir el recibo, anotar el período afectado y realizar el reclamo correspondiente.

En caso de que la respuesta no sea satisfactoria o el descuento persista, el beneficiario puede pedir la intervención de ANSES para revisar la liquidación. Medios que relevaron la guía previsional remarcan que controlar el recibo todos los meses permite detectar irregularidades antes de que se acumulen.

Cómo consultar el recibo de jubilación en Mi ANSES

Para ver el recibo desde la app, ANSES indicó que se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción Jubilación y luego entrar en Consultar tu recibo de haberes. Allí aparece el último comprobante disponible y también recibos anteriores. Además, la aplicación permite enviar el documento al correo electrónico registrado para descargarlo o imprimirlo.

Desde la web, el procedimiento es similar: ingresar a Mi ANSES, buscar el apartado Jubilaciones y Pensiones, seleccionar Consultar recibos de haberes y elegir el mes que se desea revisar. Esta herramienta permite tener un control más claro del ingreso mensual y evitar sorpresas al momento del cobro.

La clave: mirar el neto, pero también los detalles

Aunque el dato que más interesa suele ser el monto final a cobrar, el recibo muestra información mucho más valiosa. El haber bruto, los adicionales, las asignaciones y los descuentos explican por qué el importe depositado puede cambiar de un mes a otro. Por eso, la recomendación es no mirar solo el total, sino revisar cada línea de la liquidación.

En un contexto de aumentos, bonos y actualizaciones periódicas, el recibo de ANSES se convierte en una herramienta central para que jubilados y pensionados puedan controlar sus ingresos, detectar errores y reclamar a tiempo.

ANSESSueldosTrámite
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Salarios de la Policía Federal y la Policía Bonaerense:cuánto cobra cada cargo y cómo influye la antigüedad

    Salarios de la Policía Federal y la Policía Bonaerense: cuánto cobra cada cargo y cómo influye la antigüedad

  2. ANSES y su calendario de pagos de julio 2026:cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

    ANSES y su calendario de pagos de julio 2026: cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

  3. Descuentos en nafta y gasoil en julio 2026:cómo obtener hasta 30% de rebaja y $25.000 de reintegro

    Descuentos en nafta y gasoil en julio 2026: cómo obtener hasta 30% de rebaja y $25.000 de reintegro

  4. Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

    Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

  5. ANSES adelanta pagos por el feriado:quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio

    ANSES adelanta pagos por el feriado: quiénes cobran en la semana del 6 al 10 de julio
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

Caso ARSAT:expectativa por la declaración de Facundo Leal y misterio por su lugar de detención

Caso Skanska:el Tribunal Oral Federal 4 prepara el veredicto en el juicio contra De Vido y José López

Economía

ANSES:qué significa cada ítem del recibo de jubilación y cómo detectar descuentos que no corresponden

ANSES: qué significa cada ítem del recibo de jubilación y cómo detectar descuentos que no corresponden

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

ANSES y su calendario de pagos de julio 2026:cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

El plan del gobierno de Milei de cara a las elecciones:el programa financiero hasta 2027 y cómo “apagar el Estado” si se agota el Presupuesto

Internacionales

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela sube a 4.333:más de 300 cuerpos siguen sin ser identificados

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela sube a 4.333: más de 300 cuerpos siguen sin ser identificados

Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams, el jugador de Sudáfrica que participó en el Mundial 2026

Ucrania crea una nueva fuerza militar de reacción rápida para reforzar el frente contra Rusia

Cuba sufrió otro apagón masivo:ya son nueve colapsos eléctricos desde fines de 2024