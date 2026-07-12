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Murió Kauana Bilhar: quién era la influencer de 26 años que cayó de un piso 27 en Dubái

La joven brasileña se encontraba viviendo en Dubái desde hacía dos años. La policía local investiga las circunstancias en las que se dio la trágica caída de un piso 27.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Murió una influencer de 26 años en Dubái.
Murió una influencer de 26 años en Dubái. Foto: Instagram
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La influencer brasileña, Kauana Bilhar, murió este martes en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes, luego de caer de un piso 27. En este momento, la Policía del país asiático se encuentra investigando su fallecimiento para determinar en qué circunstancias tuvo lugar la trágica caída. El hecho ocurrió en el edificio en el que vivía la creadora de contenido y, según su tío Romildo Antônio dos Santos, cayó desde el balcón de su habitación.

En tanto, se presume que, al momento del accidente, se habría encontrado en el inmueble la pareja de la influencer, Barbara Abrantes, quien habría sido, además, la que informó a la familia sobre la muerte de su novia.

Influencer muere en Dubái
La influencer cayó de un piso 27. Foto: Instagram

Por otro lado, se confirmó que los familiares viajaron a Emiratos Árabes para estar en contacto con las autoridades judiciales. En tanto, una amiga de la joven indicó en diálogo con el medio brasileño, G1, que su última comunicación con Bilhar había sido a finales del mes de junio por su cumpleaños. La mujer manifestó que consideraba a la influencer como “una verdadera hermana y amiga del corazón”.

La carrera de la influencer Kauana Bilhar que murió en Dubái

Kauana Bilhar era oriunda de la ciudad de Passo Fundo, ubicada en el departamento de Río Grande del Sur, Brasil. Tras finalizar sus estudios en el país vecino, la joven comenzó a incursionar en el modelaje y como creadora de contenido de viajes lujo y beauty. Su carrera inició en Brasil mientras residía en el municipio de Itajaí, al norte de Santa Catarina. Sin embargo, hace dos años, en 2024, dejó Brasil para mudarse definitivamente a Emiratos Árabes y comenzar una nueva vida como influencer en Dubái.

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Influencer muere en Dubái
La joven influencer tenía más de 21 mil seguidores en Instagram. Foto: Instagram

En su cuenta de Instagram contaba con más de 20 mil seguidores, donde compartía con cada uno de ellos sus experiencias en esta lujosa ciudad, reconocida por ser centro de la innovación, ostentación y de la arquitectura ultramoderna con mega estructuras como el Burj Khalifa, edificio más alto de todo el planeta.

El mensaje de la madre y la asistencia de la Embajada de Brasil

Si bien la familia pidió respeto y prudencia con respecto a la muerte de Kauana, su tío indicó que la madre de la joven, Darla Bilhar, viajó a Emiratos Árabes no solo para estar al tanto de la investigación sino también para luego repatriar el cuerpo de su hija hacia Brasil. La mujer usó sus redes sociales para frenar todo tipo de versiones sobre el fallecimiento de la influencer. “Mi hija merece respeto. Quienes la conocieron de verdad saben qué clase de persona era, sus sueños, su humanidad“, señaló.

Y agregó: “Ella no puede responder las acusaciones, los comentarios maliciosos y las historias que se están inventando sobre ella”.

Influencer muere en Dubái
La Embajada de Brasil en Abu Dabi se encuentra siguiendo el caso. Foto: Instagram

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la Embajada de Brasil en Abu Dabi se encuentra brindando asistencia consular a la mujer y haciendo un seguimiento de la investigación del caso. “El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Brasil en Abu Dabi, está siguiendo de cerca el caso y permanece a disposición de la familia para brindarles la asistencia consular necesaria“, informaron autoridades del ministerio, según detalló G1.

MuerteDubaiBrasilInfluencer
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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