Caso ARSAT: expectativa por la declaración de Facundo Leal y misterio por su lugar de detención

Fue detenido el pasado miércoles 27 de mayo. Foto: Twitter

En el marco de la causa ARSAT, la Justicia federal fijó el próximo lunes 13 de julio de 2026 como la fecha en la que Facundo Leal, ex titular de la empresa estatal, declare ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, conducido por el Lino Mirabelli.

La citación responde a la causa principal por el desvío de fondos en la empresa estatal de telecomunicaciones.

La imputación contempla los delitos de administración fraudulenta, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Facundo Leal. Foto: X

A horas de su primera declaración indagatoria, el lugar de detención de Facundo Leal se encuentra bajo siete llaves, teniendo en cuenta el secreto de sumario en el que se encuentra la causa.

Las primeras informaciones del caso señalaban que Leal se encontraba en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el dato no fue confirmado y se espera un traslado estratégico de máxima seguridad para evitar filtraciones.

El caso: drogas y fajos de dólares

La Justicia acusó formalmente al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, por el presunto alquiler con sobreprecios de predios destinados al almacenamiento de materiales de fibra óptica, una causa por corrupción que derivó en el secuestro de más de 2.3 millones de dólares en efectivo y un lote de drogas sintéticas en sus propiedades de Mendoza y Palermo.

Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados a Facundo Leal. Foto: PFA

El juez Lino Mirabelli decretó el secreto de sumario sobre el expediente tras ordenar la incomunicación del exfuncionario, por lo que los peritos contables analizan los contratos comerciales de la entidad estatal y la procedencia de las millonarias sumas de dinero termoselladas que la Policía Federal halló ocultas en una valija y en una caja fuerte.

Las fuerzas de seguridad federales incautaron más de 2.3 millones de dólares en efectivo, dinero de diversos países y una importante cantidad de sustancias sintéticas durante los procedimientos realizados en las propiedades Facundo Leal. Los operativos se desarrollaron en las provincias de Mendoza y Buenos Aires bajo el marco de un expediente penal por presuntas irregularidades administrativas, por lo que el imputado permanece actualmente detenido e incomunicado por orden de las autoridades judiciales.

Facundo Leal, abogado y exfuncionario nacional argentino. Fue presidente de ARSAT. Foto: Redes sociales.

La Policía Federal detectó un particular sistema de almacenamiento de divisas extranjeras en el interior de una valija ubicada en el domicilio mendocino del imputado. La suma total de 1.7 millones de dólares se encontraba fraccionada en bloques individuales de 10.000 dólares con fajas de origen bancario, los cuales a su vez conformaban estructuras termoselladas de 100.000 dólares por cada fajo sellado.