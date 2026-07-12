Irán cerró el estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”: Estados Unidos respondió con ataques contra Teherán

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este sábado que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente. Tras esta decisión, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra territorio iraní.

Según informó la radiodifusora estatal iraní IRIB, la decisión fue tomada después de que varias embarcaciones ignoraran la advertencia de transitar exclusivamente por una zona autorizada.

El cuerpo armado iraní señaló que un buque puso en peligro la seguridad marítima, por lo que la armada de la Guardia Revolucionaria lo detuvo tras hacer disparos de advertencia.

Las autoridades iraníes manifestaron que no permitirán el paso de embarcaciones mientras continúe la interferencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y que dicha determinación se mantendrá “hasta nuevo aviso”.

La nota oficial también indica que cualquier acción estadounidense en contra de Irán recibirá una respuesta firme, lo que incluye ataques contra bases enemigas en la región.

El anuncio de Teherán se conoció horas después de que su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, acusara a EEUU de haber “violado el párrafo 9 del memorando de entendimiento” entre ambas partes, con la decisión de Washington de imponer nuevas sanciones contra el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

Según Araqchí, el “incumplimiento” del acuerdo por parte de Washington “se suma a otras vulneraciones y errores” del país norteamericano.

EEUU lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán

El Comando Central estadounidense (Centcom) informó que Estados Unidos lanzó este sábado una nueva ronda de ataques contra Irán después de que Teherán bombardeara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Según el Centcom, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Chipre, que provocó un incendio en el barco y daños en la sala de máquinas que obligaron a detener la travesía. Además, se indicó que un miembro de la tripulación está desaparecido.

“A Irán se le brindó una nueva oportunidad para demostrar el cumplimiento del memorando de entendimiento tras haber sido responsabilizado por ataques previos contra buques comerciales, pero nuevamente ha fallado”, aseguró el mando militar en un mensaje en X.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica en que están “degradando su capacidad” para atacar otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Cabe señalar que los bombardeos se llevaron a cabo por orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

EEUU e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.