Horóscopo de Capricornio hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 07 de agosto de 2026

Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 07 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Los momentos recientes con tu pareja te harán considerar el fin de la relación. No eres partidario de renunciar a los retos. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

Apoya más a tu pareja en lo laboral. No te abstraigas de esa parte de su vida y bríndale toda la ayuda que puedas.

Salud y energía de Capricornio este día 07 de agosto de 2026

Busca encontrar tu propio camino y no te veas dependiente de acciones ajenas. Ellos nunca tomarán tus asuntos con la seriedad con la que tú lo harías.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Deja los enfrentamientos constantes con tu superior y muéstrate más inteligente. No le des una excusa para deshacerse de ti.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio? Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Capricornio? Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio? El número de la suerte de Capricornio es el 8.