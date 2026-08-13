comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Escorpio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 13 de agosto de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Escorpio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Escorpio, signo de Agua regido por Plutón, recibe hoy 13 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: No dejes que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar tu manera de encarar el día a día. No te permitas perder la fe. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

No te permitas tirar por la borda todo el esfuerzo invertido en la relación en la que te encuentras por nimiedades cotidianas.

Salud y energía de Escorpio este día 13 de agosto de 2026

Que tu necesidad de estar en total control todo el tiempo no acabe con tu salud, al tomar cada responsabilidad que pase a tu lado.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

Resultarás económicamente favorecido brindando servicios domiciliarios aplicando conocimientos relacionados con tu profesión.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

Escorpiohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Celebridades argentinas y astrología:qué famoso sos según tu signo del zodiaco

    Celebridades argentinas y astrología: qué famoso sos según tu signo del zodiaco

  2. Horóscopo de Acuario de hoy:domingo 5 de abril de 2026

    Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 5 de abril de 2026
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y el oficialismo

Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y el oficialismo

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre:“¡Fuerza Capitán!”

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué dice el dictamen aprobado en Diputados y a quiénes alcanza la exclusión total de funcionarios

Economía

Indec da a conocer el dato de inflación de julio:qué espera el Gobierno y qué adelantan las consultoras

Indec da a conocer el dato de inflación de julio: qué espera el Gobierno y qué adelantan las consultoras

Trabajo formal, capacitación y futuro:la combinación que eligen los jóvenes por encima de mejores salarios

Oficial:ANSES aplicará un nuevo índice para calcular jubilaciones desde septiembre de 2026

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Internacionales

Terremoto en Colombia:el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica

Terremoto en Colombia: el presidente Abelardo De la Espriella informó que hay más de 260 muertos y declaró emergencia económica

La secretaria de prensa de la Casa Blanca dejará el cargo y será asesora externa de Donald Trump

Tiene 102 años, le quitaron su casa con documentos falsos y la recuperó después de casi una década de juicio

“Para combatir el terrorismo”:Estados Unidos anuncia que Colombia le autorizó realizar operativos militares en su territorio