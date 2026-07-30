comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo de hoy Escorpio: las predicciones para este 30 de julio de 2026

Las influencias astrales para Escorpio durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Escorpio, signo de Agua regido por Plutón, recibe hoy 30 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Buenos momentos, deja que tu parte fraterna y generosa se manifieste y disfruta de las pequeñas cosas con las personas que amas. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

La unión en tu relación de pareja no será de las mejores. Deberás cambiar la actitud si quieres volver a encontrar la armonía.

Salud y energía de Escorpio este día 30 de julio de 2026

Eres una persona muy sensible y pasional. No es de débiles conmoverse ante algo, pero aprende a controlar más tu temperamento.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

Gracias a tu suerte, tienes una elevada capacidad para los buenos contactos. No desaproveches esta habilidad.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

Escorpiohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La agenda de Javier Milei para cerrar julio:Cadena Nacional, reforma del BCRA y reunión al presidente de Corea del Sur

La agenda de Javier Milei para cerrar julio: Cadena Nacional, reforma del BCRA y reunión al presidente de Corea del Sur

Milei firmó un DNU para expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina

Axel Kicillof inauguró una base de la UTOI en Lomas de Zamora

Tragedia en San Juan:el Ministerio de Seguridad brindó detalles sobre el accidente de helicóptero

Economía

Jubilados y pensionados ANSES:cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

Jubilados y pensionados ANSES: cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados para agosto 2026

Subastan cuatriciclos y tractores de una famosa empresa agropecuaria:cuándo y cómo será la modalidad de puja

Cuánto cobra un repartidor de delivery por pedido y cuántas entregas necesita para superar la línea de la pobreza

Internacionales

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

Zelenski advierte sobre un posible ataque masivo de Rusia y vuelve a reclamar misiles Patriot para la defensa de Ucrania

Elecciones en Brasil:quién es Renan Santos, el candidato digital que busca derrotar a Lula y a Flávio Bolsonaro con la fórmula de Milei y Bukele

El Gobierno de Donald Trump quiere que los países de América Latina se rearmen para la lucha contra el narcotráfico