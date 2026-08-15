comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Escorpio este 15 de agosto de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Escorpio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Topacio. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 15 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

Deberás renunciar a ciertas actividades si pretendes que tu relación actual tenga éxito. Medita los pros y contras de esto.

Salud y energía de Escorpio este día 15 de agosto de 2026

Debes aprender a tomar las críticas constructivas como lo que son. No tiene sentido ponerse a la defensiva y desaprovechar la oportunidad de crecer.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

Día de complicaciones de principio a fin. Te será difícil apegarte a tu itinerario para la jornada. Cultiva tu paciencia.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

Escorpiohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Nuevos aviones F-16 para la Argentina: la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Javier Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027:será el 15 de septiembre

Los aviones que pueden cambiar el futuro de los caza F-16 argentinos:por qué los KC-135 son decisivos para la Fuerza Aérea

Javier Milei participará del Council of the Americas:irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Economía

Sin bancos por 72 horas en toda la Argentina:alternativas para no quedarte sin efectivo

Sin bancos por 72 horas en toda la Argentina: alternativas para no quedarte sin efectivo

ANSES cambia la fecha de pagos de agosto por el feriado:los jubilados que deberán esperar

La advertencia de los bancos tras la flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno:“No habrá un boom inmediato”

La industria operó al 59,1% de su capacidad instalada en junio 2026:los sectores que repuntaron y los que siguen en terreno negativo

Internacionales

España busca nuevos vecinos:pagan hasta 15.000 euros a quienes se muden a este valle y trabajen en remoto

España busca nuevos vecinos: pagan hasta 15.000 euros a quienes se muden a este valle y trabajen en remoto

“Estaba en el sofá y de repente todo se vino abajo”:el relato del pánico tras el terremoto en España

Terremoto en Indonesia:al menos 38 muertos, miles de evacuados y graves daños materiales

Alarma total por un terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Indonesia:descartaron tsunami en Sudamérica