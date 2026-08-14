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Tensión por Vaca Muerta: China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

La Embajada china calificó de “calumnia” las acusaciones del embajador estadounidense Peter Lamelas contra Huawei y cuestionó las advertencias sobre los riesgos de la tecnología china para Vaca Muerta.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nueva disputa entre Estados Unidos y China por Vaca muerta. Foto: NA.
Nueva disputa entre Estados Unidos y China por Vaca muerta. Foto: NA.
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La disputa entre Estados Unidos y China por la presencia de tecnología de Huawei en Argentina sumó un nuevo capítulo. La Embajada china respondió a las declaraciones del representante de Washington en Buenos Aires, Peter Lamelas, quien había cuestionado el uso de equipos de la empresa asiática y advertido sobre posibles riesgos para la seguridad nacional, los datos y las inversiones vinculadas con Vaca Muerta.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto: Michael Brochstein/Sipa USA via

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la representación diplomática china calificó como una “calumnia sin ningún fundamento” las acusaciones de Lamelas contra Huawei y el gobierno de Pekín. Además, acusó al diplomático estadounidense de “generalizar el concepto de seguridad nacional y sembrar miedo en el mercado”.

El pronunciamiento se produjo después de que Lamelas volviera a expresar sus reparos sobre la incorporación de tecnología china en sectores considerados estratégicos para la Argentina. El embajador estadounidense sostuvo que Huawei mantiene vínculos con el Partido Comunista Chino y planteó que el uso de sus equipos podría representar un riesgo para la seguridad de los datos relacionados con la actividad energética.

Qué respondió China a las advertencias de Estados Unidos

Frente a las acusaciones, la Embajada china defendió el historial de Huawei en materia de ciberseguridad y protección de datos. La representación diplomática destacó que la compañía está dispuesta a firmar acuerdos de “no puerta trasera” y a someter sus sistemas a auditorías y verificaciones realizadas por terceros.

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China también aseguró que su gobierno “nunca pide ni pedirá” a las empresas que entreguen, recopilen o almacenen información para las autoridades chinas en violación de las leyes de los países donde operan.

Para Pekín, las advertencias de Washington forman parte de una estrategia destinada a limitar la cooperación comercial y tecnológica entre empresas argentinas y Huawei. En ese sentido, la Embajada cuestionó las medidas estadounidenses y las vinculó con una “mentalidad de Guerra Fría”.

El proyecto de CALF que puso a Huawei en el centro de la disputa

El enfrentamiento tiene como uno de sus principales focos a Neuquén. La Cooperativa CALF mantiene desde hace meses una alianza con Huawei para incorporar tecnología destinada a mejorar la infraestructura eléctrica y de conectividad de la provincia.

En abril, una delegación de CALF viajó hasta la sede central de Huawei en Shenzhen, donde avanzó en proyectos relacionados con conectividad, redes eléctricas inteligentes y la instalación de un centro de datos en Neuquén. La iniciativa quedó bajo la lupa de Washington debido a su posible relación con información considerada estratégica para el sector energético y especialmente para el desarrollo de Vaca Muerta.

La tensión aumentó la semana pasada, cuando trascendió que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos habían advertido a integrantes de CALF sobre eventuales restricciones para obtener visas si la cooperativa avanzaba con un acuerdo con Huawei.

Los cuestionamientos de EEUU para con China por Vaca Muerta. Foto: NA

La entidad neuquina llevó el reclamo ante la Cancillería argentina y cuestionó la presión diplomática. De esta manera, un proyecto tecnológico y energético provincial terminó convirtiéndose en un nuevo escenario de la creciente disputa entre Washington y Pekín.

Estados Unidos sostiene que la seguridad de las redes y de la información es un factor clave para atraer inversiones y garantizar la protección de sectores estratégicos. China, por su parte, rechaza esas acusaciones y defiende la cooperación tecnológica con empresas argentinas.

El caso Huawei-CALF suma así un nuevo capítulo a la tensión entre las dos potencias, con Neuquén y Vaca Muerta como protagonistas de una disputa que combina tecnología, inversiones, seguridad y geopolítica.

Vaca MuertaChinaEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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