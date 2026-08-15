El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia: cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

Jornada gris y lluviosa en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Foto: Pexels

El paraguas volvió a quedar a mano en Buenos Aires y, por ahora, no conviene guardarlo. Después de varios días con cielo cargado, humedad alta y temperaturas bajas, el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantiene la inestabilidad como protagonista del fin de semana y anticipa nuevas chances de lluvia durante los próximos días.

Este sábado 15 de agosto comenzó con ambiente fresco, nubosidad persistente y probabilidades de precipitaciones débiles a lo largo de la jornada. Para la Ciudad de Buenos Aires, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubican las marcas térmicas entre los 13 y 15 grados, con viento del este y humedad elevada, una combinación que refuerza la sensación de día plenamente invernal.

Sábado con lluvias y ambiente fresco

La actualización del SMN indica para Buenos Aires una jornada con cielo cubierto durante buena parte del día, lloviznas durante la mañana y una probabilidad de precipitación elevada el resto del día, con una máxima cercana a los 15 °C y mínima en torno a los 13 °C.

El sitio también prevé viento del este, con ráfagas de hasta 31 km/h que podrían sentirse especialmente en zonas abiertas del AMBA.

Jornada gris y lluviosa en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Foto: REUTERS

Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana largo

El domingo 16 mostraría una mejora parcial, aunque sin un cambio rotundo. El SMN proyecta para Buenos Aires una máxima de 18 °C, mínima de 12 °C y baja acumulación de lluvia. Además, se espera neblina durante la mañana y cielo bastante nublado el resto del día.

Para el lunes 17, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el panorama seguiría dominado por la nubosidad. Los pronósticos coinciden en un día fresco, con máximas cercanas a los 15 °C y sin una mejora definitiva del cielo, aunque con menor probabilidad de lluvia. También se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Cuándo vuelven las tormentas a mejorar en Buenos Aires

La estabilidad todavía deberá esperar. Según el SMN, las tormentas podrían reaparecer el martes, con descenso térmico y nuevas probabilidades de precipitaciones en la región. Los números marcan para ese día una máxima de apenas 12 grados y una chance de lluvia del 70%.

El cambio más notorio llegaría el jueves, cuando el cielo comenzaría a abrirse y las condiciones mejorarían de manera progresiva. El miércoles se espera una jornada con de lluvias aisladas, mientras que el jueves habrá temperaturas algo más templadas.

El pronóstico para Buenos Aires, día por día