La industria operó al 59,1% de su capacidad instalada en junio 2026: los sectores que repuntaron y los que siguen en terreno negativo

Actividad económica - Industria Argentina

El uso de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 59,1% durante junio 2026, lo que representó un leve repunte de 0,8 puntos respecto a mayo y una mejora marginal del 0,2% en la comparación con el mismo mes del 2025. Si bien el indicador del INDEC mostró una interrupción en la tendencia a la baja, el nivel general de actividad en las plantas fabriles opera en pisos históricos y reflejó el impacto del menor consumo interno y un escenario de reactivación heterogénea entre los distintos sectores productivos.

El informe del INDEC expuso una clara brecha entre los rubros vinculados a la energía y el procesamiento primario frente a aquellos dependientes de la demanda del mercado local. Mientras que la refinación de petróleo, la siderurgia y la agroindustria traccionaron el promedio hacia arriba operando por encima del 60%, ramas clave de la economía real como la industria automotriz, la metalmecánica y el sector textil mostraron fuertes caídas y se utilizaron menos de la mitad de su infraestructura disponible.

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El desglose de la capacidad instalada: cómo operó la industria argentina en junio 2026

Por encima del nivel general (59,1%)

Refinación del petróleo: 86,7%

Industrias metálicas básicas: 68,7%

Sustancias y productos químicos: 67,0%

Papel y cartón: 66,2%

Productos alimenticios y bebidas: 64,4%

Por debajo del nivel general

Edición e impresión: 53,5%

Productos minerales no metálicos: 51,8%

Productos textiles: 46,6%

Productos del tabaco: 46,3%

Industria automotriz: 45,5%

Metalmecánica (excepto automotores): 41,5%

Productos de caucho y plástico: 41,0%

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Los rubros con mayor impacto en el último año

Industrias metálicas básicas (68,7% vs. 64,3% en 2025): la mejora respondió al aumento del 8,2% en la producción de acero crudo, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

Alimentos y bebidas (64,4% vs. 62,7% en 2025): impulsado por el sector oleaginoso, con incrementos en la elaboración de aceites y subproductos de soja (+3,1%) y girasol (+15,6%).

Refinación del petróleo (86,7% vs. 83,2% en 2025): explicado por un mayor volumen de procesamiento de petróleo crudo.

Principales bajas interanuales