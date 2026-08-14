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La industria operó al 59,1% de su capacidad instalada en junio 2026: los sectores que repuntaron y los que siguen en terreno negativo

Según los datos publicados por el INDEC, el nivel general sigue en mínimos históricos debido al bajo consumo interno con marcadas diferencias entre la recuperación del sector petrolero y siderúrgico frente a las caídas del rubro automotriz y metalmecánico.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Actividad económica - Industria Argentina
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El uso de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 59,1% durante junio 2026, lo que representó un leve repunte de 0,8 puntos respecto a mayo y una mejora marginal del 0,2% en la comparación con el mismo mes del 2025. Si bien el indicador del INDEC mostró una interrupción en la tendencia a la baja, el nivel general de actividad en las plantas fabriles opera en pisos históricos y reflejó el impacto del menor consumo interno y un escenario de reactivación heterogénea entre los distintos sectores productivos.

El informe del INDEC expuso una clara brecha entre los rubros vinculados a la energía y el procesamiento primario frente a aquellos dependientes de la demanda del mercado local. Mientras que la refinación de petróleo, la siderurgia y la agroindustria traccionaron el promedio hacia arriba operando por encima del 60%, ramas clave de la economía real como la industria automotriz, la metalmecánica y el sector textil mostraron fuertes caídas y se utilizaron menos de la mitad de su infraestructura disponible.

Industria, industria argentina, actividad industrial, NA
Industria, industria argentina, actividad industrial, NA

El desglose de la capacidad instalada: cómo operó la industria argentina en junio 2026

Por encima del nivel general (59,1%)

  • Refinación del petróleo: 86,7%
  • Industrias metálicas básicas: 68,7%
  • Sustancias y productos químicos: 67,0%
  • Papel y cartón: 66,2%
  • Productos alimenticios y bebidas: 64,4%

Por debajo del nivel general

  • Edición e impresión: 53,5%
  • Productos minerales no metálicos: 51,8%
  • Productos textiles: 46,6%
  • Productos del tabaco: 46,3%
  • Industria automotriz: 45,5%
  • Metalmecánica (excepto automotores): 41,5%
  • Productos de caucho y plástico: 41,0%
Fábrica de Volkswagen, industria automotríz, autos, economía argentina
Fábrica de Volkswagen, industria automotríz, autos, economía argentina

Los rubros con mayor impacto en el último año

  • Industrias metálicas básicas (68,7% vs. 64,3% en 2025): la mejora respondió al aumento del 8,2% en la producción de acero crudo, según datos de la Cámara Argentina del Acero.
  • Alimentos y bebidas (64,4% vs. 62,7% en 2025): impulsado por el sector oleaginoso, con incrementos en la elaboración de aceites y subproductos de soja (+3,1%) y girasol (+15,6%).
  • Refinación del petróleo (86,7% vs. 83,2% en 2025): explicado por un mayor volumen de procesamiento de petróleo crudo.

Principales bajas interanuales

  • Metalmecánica excepto automotores (41,5% vs. 45,6% en 2025): afectada por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos.
  • Industria automotriz (45,5% vs. 52,0% en 2025): derivado de una menor cantidad de unidades producidas por las terminales automotrices.
Capacidad instaladaIndustria argentinaEconomía argentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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