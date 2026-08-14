Andrés Watson monitoreó el avance de las obras edilicias realizadas en la Primaria Nº5 y Secundaria Nº55

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El intendente comprobó el progreso de las intervenciones desplegadas en los inmuebles ubicados en el cruce de las calles 1314 y 1371 de Villa San Luis.
El intendente comprobó el progreso de las intervenciones desplegadas en los inmuebles ubicados en el cruce de las calles 1314 y 1371 de Villa San Luis. Foto: Municipalidad de Florencio Varela
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El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, comprobó el progreso de las intervenciones desplegadas en los inmuebles ubicados en el cruce de las calles 1314 y 1371 de Villa San Luis en una jornada que modificó por completo la dinámica escolar habitual. Tras saludar a los alumnos y alumnas en las aulas, el jefe comunal compartió detalles de “una puesta en valor edilicia que contempló una renovación integral de la instalación eléctrica hasta sanitarios y cocina”.

Las labores, en un 85% de evolución, fueron ejecutadas en intensidad durante el receso invernal y solo adecuaron al mínimo algunas cuestiones cotidianas para garantizar la continuidad pedagógica gracias a la perseverancia tanto de directivos como de familias con el principal objetivo de favorecer al estudiantado”, afirmó.

La puesta en valor contempló una renovación integral de la instalación eléctrica con multiplicación de luces, colocación de tableros reglamentarios, tareas en cubiertas, sanitarios, cocina de una histórica institución en Florencio Varela.

Fue determinante la decisión del gobernador Axel Kicillof no solo en su respaldo al ámbito de la formación, sino al trabajo en equipo. Pensar en el presente de la juventud, pero sobre todo en su futuro”, cerró Watson.

Cecilia Spinardi, directora de la Escuela de Educación Primaria fundada a fines del Siglo XIX, agradeció al intendente porque “cumplió con su promesa; la escuela quedó como nueva”. “Resultó maravilloso que los niños y las niñas encontraran el edificio en condiciones. Fue una oportunidad grandiosa que costó esfuerzo”, sentenció.

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Andrés Watson monitoreó el avance de las obras edilicias realizadas en la Primaria Nº5 y Secundaria Nº55
El intendente comprobó el progreso de las intervenciones desplegadas en los inmuebles ubicados en el cruce de las calles 1314 y 1371 de Villa San Luis. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

En un recinto con más de 125 años en la instrucción de chicos y chicas, la docente rememoró “el egreso de quienes luego fueron profesionales”. “Nuestra propuesta siempre fue brindarles una educación de calidad que les permitiera escoger una carrera académica o un oficio con una convicción: que los hiciera felices”, concluyó.

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El intendente comprobó el progreso de las intervenciones desplegadas en los inmuebles ubicados en el cruce de las calles 1314 y 1371 de Villa San Luis. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

El director de la Secundaria, Gabriel Alderete, coincidió en los recuerdos con su par respecto a “un emotivo acto donde Andrés dijo que iban a realizar la obra; Él lo expresó: no fue un gasto, fue una inversión”. Posteriormente, describió “una comunidad muy grande, con mucha tradición en una zona rural, con un establecimiento al que acudieron incluso personas de otras regiones; fue un orgullo que nos eligieran”.

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