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Alarma total por un terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Indonesia: descartaron tsunami en Sudamérica

Un potente sismo de magnitud 7.7 y de carácter superficial golpeó las costas de Indonesia convirtiéndose en el evento de mayor intensidad de los últimos 30 días en la región. El fenómeno natural ocurrió apenas cuatro días después del devastador terremoto que dejó cerca de 300 muertos en Colombia.

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Se convirtió en el evento de mayor intensidad de los últimos 30 días en la región.
Se convirtió en el evento de mayor intensidad de los últimos 30 días en la región. Foto: REUTERS
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Un terremoto de magnitud 7.7 se registró este viernes 14 de agosto frente a las costas de Indonesia localizado a 68 kilómetros al noroeste-noroeste de Ende, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, por lo que fue clasificado como un evento superficial, factor que multiplicó la intensidad de las sacudidas en las zonas cercanas al epicentro.

El evento ocurrió a las 16:58:21 (hora local) y se posicionó como el de mayor intensidad dentro de los 942 sismos registrados en esa zona durante los últimos 30 días. Las autoridades locales advirtieron que se esperan réplicas de consideración durante los próximos días, teniendo en cuenta que el país se ubica sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, un área de alta interacción entre placas tectónicas.

Monitoreo en el Pacífico y el descarte de tsunami en Perú

Debido a la magnitud del evento, la Marina de Guerra del Perú intensificó de inmediato la vigilancia sobre las condiciones del mar en su litoral ante el riesgo potencial de alteraciones en el nivel del agua.

Sin embargo, tras el análisis de los datos oceanográficos y la evolución de las ondas, el organismo descartó cualquier riesgo de tsunami para las costas peruanas y llevó tranquilidad a la población y manteniendo un monitoreo de rutina.

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Impacto energético y la reciente tragedia en Colombia

La magnitud del terremoto reabrió el debate sobre la escala logarítmica con la que se miden estos eventos. Al ser de 7.7, la sacudida liberó 2.8 veces más energía que un sismo de 7.4. Esto se explica porque un incremento de apenas 0.3 puntos en la escala implica casi el doble de movimiento real del suelo y una liberación de energía exponencialmente mayor.

El desastre en el sudeste asiático ocurrió en un contexto de alta sensibilidad, apenas cuatro días después del devastador terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Con epicentro en San José del Palmar (Chocó), el sismo afectó severamente a ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, dejando un saldo trágico de 285 muertos, cerca de 3.900 heridos y alrededor de 400 personas desaparecidas.

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