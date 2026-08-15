Guerra entre Estados Unidos e Irán: Donald Trump dijo que “muy pronto” incorporará al estrecho de Ormuz a su país

Donald Trump dijo que Estados Unidos se quedará con el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

En plena guerra de Estados Unidos e Irán, Donald Trump aseguró que “muy pronto” el estrecho de Ormuz, el pasaje marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Océano Índico, “será parte de los Estados Unidos”. Lo hizo durante un discurso que brindó en un acto político en una academia de Policía de Nueva York.

Sin embargo, no brindó detalles de cómo se llevará cabo dicha acción para efectuar la posible incorporación de un territorio de gran importancia para el comercio de hidrocarburos.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegan en un momento clave del conflicto bélico debido al bloqueo marítimo en el puerto iraní. De hecho, el presidente Trump indicó que ningún barco pasará al país de Medio Oriente “a menos que ellos lo avalen”.

El mapa de la zona más angosta del estrecho de Ormuz. Foto: Google Earth.

Asimismo, Donald Trump también confirmó que, en las próximas horas, llegará un nuevo portaviones de similares características y con propulsión nuclear a la zona marítima de Irán y que será el que reemplazará al USS Abraham Lincoln, localizado en ese sitio desde hace más de seis meses.

La permanencia de la nave en ese territorio provocó severas críticas al interior de los Estados Unidos de diferentes sectores: desde marinos hasta legisladores del Partido Demócrata, quienes aseguraron que las condiciones tanto físicas como mentales de los tripulantes de esa misión eran notablemente “precarias”.

“Irán está siendo derrotado”, dijo Donald Trump sobre el conflicto con el país del Medio Oriente

Además de asegurar que Estados Unidos se quedará con el estrecho de Ormuz, el mandatario fue más allá y afirmó que Irán está “completamente derrotado”.

“Voy a declarar que el estrecho de Ormuz es de Estados Unidos muy pronto. Eso es cierto. Y lo haré después de que terminemos de derrotar a Irán, que, de hecho, está siendo derrotado”, manifestó.

Trump no precisó cómo se dará la eventual incorporación del territorio a Estados Unidos. Foto: REUTERS

Cómo comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán

El conflicto bélico con Irán comenzó el 28 de febrero de 2026 justo después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra el país de Medio Oriente. Se trató de una serie de bombardeos aéreos en instalaciones militares y nucleares de Irán. Al poco tiempo, las fuerzas iraníes respondieron con ataques a Israel y a bases de Estados Unidos en Medio Oriente.

Tras ocurridos los primeros bombardeos en Irán, se confirmó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei (86). De hecho, quien dio la noticia fue el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario utilizó su cuenta de Truth Social para brindar detalles del fallecimiento del político.

Miles de personas despidieron al ex líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Tenía 86 años. Foto: REUTERS

“Esta no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, indicó.

Y añadió: “No pudo esquivar nuestra inteligencia ni nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él ni los otros líderes que han muerto junto a él pudieran hacer”.