ANSES cambia la fecha de pagos de agosto por el feriado: los jubilados que deberán esperar

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La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, reorganizó el calendario de pagos de agosto debido al feriado nacional del lunes 17, fecha en la que no habrá actividad bancaria. Por este motivo, algunos beneficiarios deberán tener en cuenta una pausa en el cronograma habitual y revisar con atención el día exacto de acreditación según la terminación del DNI. La modificación fue informada en el marco del calendario mensual de cobros previsionales y sociales.

El cambio impacta principalmente en jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, AUH y asignaciones familiares, ya que los pagos se ordenan de forma escalonada durante todo el mes. La clave está en que las acreditaciones que hubieran coincidido con la jornada sin bancos pasan al siguiente día hábil, lo que genera un corte entre el viernes 14 y el martes 18 de agosto.

Qué pasa con los jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzaron a cobrar desde el lunes 10 de agosto, según la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cronograma avanza día por día hasta el viernes 14, se interrumpe por el feriado y se retoma el martes 18 con los DNI terminados en 5.

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De esta manera, quienes tienen DNI finalizado en 4 cobran el viernes 14, mientras que los beneficiarios con documento terminado en 5 recién perciben sus haberes el martes 18 de agosto. Luego continúan las terminaciones 6, 7, 8 y 9 durante los días siguientes.

El calendario para jubilaciones y pensiones mínimas queda así:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Este esquema permite evitar que los depósitos queden programados en una fecha sin atención bancaria, algo especialmente importante para quienes retiran dinero en efectivo o realizan consultas presenciales.

Aumento de ANSES en agosto: cuánto cobran los jubilados

Además del reordenamiento por el feriado, agosto llega con una actualización en los haberes. ANSES aplica una suba del 1,89%, correspondiente a la movilidad mensual vinculada a la inflación, según la información publicada para este período.

Con este incremento, la jubilación mínima queda en torno a los $419.775,93. A ese monto se le suma el bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. De este modo, un jubilado que cobra la mínima alcanza un ingreso total cercano a $489.775,93 en agosto.

El refuerzo se paga de manera automática junto con el haber mensual, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales, pedir turno ni completar formularios. La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde cada titular cobra habitualmente su prestación.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 está dirigido a los sectores previsionales de menores ingresos. Lo reciben completo quienes cobran el haber mínimo, mientras que aquellos que superan la mínima pero no llegan al tope establecido pueden acceder a un monto proporcional.

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Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Jubilados y pensionados del SIPA con haberes bajos.

Titulares de Pensiones No Contributivas, PNC .

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM.

Si una persona cobra por encima del haber mínimo, pero su ingreso total no alcanza el equivalente de la mínima más el bono, ANSES liquida una diferencia hasta completar ese límite. En cambio, quienes superan el tope no reciben el refuerzo.

Pensiones No Contributivas: cómo queda el calendario

Las Pensiones No Contributivas también forman parte del calendario de agosto y se abonan agrupando dos terminaciones de DNI por jornada. En este caso, el cronograma queda concentrado durante la primera mitad del mes y finaliza antes del feriado.

Las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

De esta forma, los titulares de PNC con documentos finalizados en 8 y 9 cobran antes del fin de semana largo, sin verse afectados por la interrupción bancaria del lunes 17.

Jubilados que superan la mínima: cuándo cobran en agosto

Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el pago se realiza en la última parte del mes. En este caso, el cronograma comienza el martes 25 de agosto y se extiende hasta el lunes 31, siempre de acuerdo con la terminación del DNI.

El calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Este grupo debe revisar si le corresponde o no el bono, ya que el beneficio depende del monto total del haber. Quienes superen el límite fijado para el refuerzo no recibirán el adicional de $70.000.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha de pago ingresando a los canales oficiales de ANSES con CUIL y clave de la seguridad social. También pueden revisar el calendario mensual por prestación y terminación de DNI para evitar confusiones durante las semanas con feriados.

La recomendación principal es controlar el último número del DNI, confirmar si el haber corresponde a la mínima o supera ese monto y tener en cuenta que el lunes 17 no habrá acreditaciones por tratarse de un feriado nacional.

Por qué este cambio es importante para los beneficiarios

El reordenamiento de ANSES no implica una suspensión de pagos, sino una adaptación del calendario por la falta de actividad bancaria. Sin embargo, para millones de beneficiarios, conocer el día exacto de cobro resulta fundamental para organizar gastos, vencimientos, compras y retiro de efectivo.

En agosto, además, el calendario llega con dos datos clave: aumento del 1,89% y continuidad del bono de $70.000. Por eso, jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales deben prestar especial atención al cronograma actualizado para saber cuándo tendrán disponible el dinero en sus cuentas.