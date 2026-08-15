Javier Milei participará del Council of the Americas: irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Javier Milei en el Council of the Américas. Foto: NA

El presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro se llevará a cabo este jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en las instalaciones del Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada reunirá a destacados referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las perspectivas políticas, monetarias y económicas de la Argentina.

La nómina de expositores y referentes confirmados

El Gobierno nacional desembarcará en el evento con varios de sus principales espadas económicas e institucionales. Junto al Jefe de Estado, dirán presente:

Luis “Toto” Caputo: Ministro de Economía.

Federico Sturzenegger: Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Pablo Quirno: Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asistirán el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. En los próximos días la organización terminará de definir el cronograma definitivo con la lista completa de expositores y ejecutivos del sector privado.

El evento estará encabezado por sus anfitriones tradicionales: Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA, y Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).