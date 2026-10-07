comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo de Géminis hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 07 de octubre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Géminis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Géminis está regido por Mercurio. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Ágata. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 07 de octubre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Tu principal característica en las relaciones es la cautela, déjala de lado y dedícate solamente a amar.

Salud y energía de Géminis este día 07 de octubre de 2026

Estás pasando por grandes tensiones, es recomendable que te tomes un instante y trates de relajarte saliendo a correr o caminar.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

Lo que consigues es por tu esfuerzo del día a día, la fortuna es más que un golpe de suerte. Continúa así.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

Géminishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horóscopo de Libra hoy:descubre lo que los astros tienen para vos este lunes 5 de octubre de 2026

    Horóscopo de Libra hoy: descubre lo que los astros tienen para vos este lunes 5 de octubre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

La Justicia frenó el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas:cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas: cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

ANSES activa los pagos de octubre antes del feriado:quiénes cobran esta semana según su DNI

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Internacionales

Informe especial Canal 26 | La masacre de Hamás:a tres años de aquel 7 de octubre, los crudos testimonios de los sobrevivientes

Informe especial Canal 26 | La masacre de Hamás: a tres años de aquel 7 de octubre, los crudos testimonios de los sobrevivientes

Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

¿Indulto en Brasil?:Flávio Bolsonaro confía en ganar el balotaje y quiere que su padre le ponga la banda presidencial

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía